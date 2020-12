Meghan i Harry se opet posvađali! Nakon žustre prepirke odjurila od Harryja! Ovo nije prvi put da je ostavila supruga i sina!

Autor: Iva Hanzen

Meghan Markle i princ Harry opet su se posvađali u javnosti i to usred Beverly Hillsa, a nakon žustre prepirke, Meghan se okrenula na peti te je odšetala od Harryja, tvrdi tabloid New Idea koji ističe da su se Markle i princ Harry svađali oko svoje želje da postanu financijski neovisni. Iako se par slaže da bi trebali biti financijski neovisni, Markle nastoji raditi stvari na svoj način, a princ Harry prisiljen je držati korak s njom. Iako tvrdnje tabloida treba uzeti s rezervom, na fotografijama koje su snimili paprazzi, vidi se da jadan Harry nije uspio ni uzeti jaknu dok je jurio za Meghan koja je izletjela iz prostora u kojem su se svađali, a pritom mu se u pogledu vidi da u očaju gleda za njom, dok ona maršira naprijed.

Izvor za tabloid tvrdi da je princ Harry uznemiren svim nedavnim projektima u koje se Markle uključila. Iako vojvoda od Sussexa zapravo ne želi sudjelovati u spomenutim projektima, nije mu preostao drugi izbor jer je Markle već sklopila poslove. Stoga nije ni čudo da se par prepire oko problema vezanih uz novac, a Harry jednostavno više ne može podnositi sukobe sa suprugom.

Podsjetimo, ovo nisu prvi napisi koji govore da je Meghan sklona hirovitom ponašanju i ostavljanju princa Harryja tijekom svađa. Tako je jednom prilikom nakon svađe odlučila izletjeti iz njihove kuće u Santa Barbari bez znanja princa Harryja. Na kraju je ispalo da se samo dovezala do plaže kako bi udahnula svježi zrak, a potom se vratila kući gdje su se ona i Harry pomirili.

No, Meghan i Harry ne uspiju uvijek tako brzo riješiti svoje probleme pa smo tako nedavno mogli čitati da je Meghan znala prespavati u hotelu nakon svađa s Harryjem. Kako piše entertaintimes.com, Meghan i Harry su se jedne večeri toliko posvađali da je Meghan ostavila i njega i Archieja te je prenoćila u hotelu. New Idea je također pisao o ovome, a oni ističu da se Meghan tom prilikom trudila svim silama da ostane neprimijećena u hotelu, no paparazzi su je svejedno sljedeće jutro uspjeli uhvatiti.

Potom su uslijedili mnogi dani tijekom kojih nisu pričali, niti su provodili vrijeme zajedno. Harry je više vremena provodio s Archiejem i njihovim psima, dok se Meghan družila s prijateljima te je bila po poslovnim sastancima, pritom ručajući u luksuznim restoranima i hotelima. Jednom prilikom je pila kavu u hotelu San Ysidro Ranch, a to je potaknulo tabloide da zaključe kako je uistinu tamo odsjela kobne noći kada se posvađala s Harryjem. Dapače, Meghan je neko vrijeme toliko vremena provodila ondje da su se neki posjetioci hotela počeli pitati živi li tamo. Budući da je osoblje u ovom luksuznom hotelu uvježbano za diskretnost, tabloidima nitko nije htio otkriti pojedinosti Meghaninih dolazaka, no pouzdano se zna da ondje provodi jako puno vremena.

U međuvremenu, tabloidi, ali i kraljevski stručnjaci su složni u tome da princ Harry nema drugog izbora nego slijediti Meghanine zahtjeve jer u Sjedinjenim Američkim Državama nema obitelj i prijatelje. ‘Meghan može jurišati za svim što želi, slavom, novcem, publicitetom, znajući da ima Harryja tamo gdje ga želi imati, a to je kod kuće’, rekao je izvor za New Idea.