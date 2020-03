Meghan i Harry se oglasili po pitanju koronavirusa! Javili se iz samoizolacije! Njihove riječi obišle svijet!

Autor: Iva Hanzen

Kako nitko nije imun na koronavirus, i princ Harry i Meghan Markle odlučili su slijediti savjete koji se tiču kretanja u vrijeme ove pandemije. Stoga su u samoizolaciji sa sinom Archiejem u svom domu u Vancouveru, gdje se osim njih naravno nalazi i njihova posluga koja bez prestanka mora nositi maske i rukavice od lateksa. Ipak, kako su u posljednje vrijeme dosta putovali te su samim time bili u kontaktu s brojnim ljudima, obećali su kako će se definitivno testirati na koronavirus, ako saznaju da je netko s kim su bili u doticaju pozitivan na ovaj virus. Nisu htjeli dalje komentirati svoje privatne medicinske detalje, no zato su se na Instagramu oglasili na temu pandemije koja vlada.

Na svom službenom profilu @sussexroyal, objavili su fotografiju s natpisom: ‘This moment is as true a testament there is to the human spirit’, odnosno ‘Ovaj trenutak je istinski dokaz ljudskog duha’, a uz nju su napisali sljedeće snažne riječi:

‘Ovo su neizvjesna vremena. I sada, više nego ikad, trebamo jedni druge. Potrebni smo jedni drugima u istini, podršci i u tome da se osjećamo manje samima tijekom vremena koje iskreno može izgledati prilično zastrašujuće. Toliko je ljudi širom svijeta kojima trenutno treba podrška, koji neumorno rade kako bi odgovorili na ovu krizu iza kulisa, na prvoj liniji fronta ili kod kuće. Naša spremnost, kao ljudi, da stupimo pred lice onoga što svi proživljavamo sa COVIDOM-19, nadahnjuje. Ovaj je trenutak istinski dokaz ljudskog duha. Često govorimo o suosjećanju. Cijeli naš život je na neki način pogođen ovim, ujedinjujući svakog od nas na globalnoj razini. Način na koji jedni drugima i našim zajednicama pristupamo s empatijom i ljubaznošću neupitno je važan trenutno.

Tijekom sljedećih tjedana, to će biti naš vodeći princip. Dijelit ćemo informacije i resurse kako bismo svima pomogli da se kreću kroz period neizvjesnosti: od objavljivanja točnih informacija i činjenica od strane pouzdanih stručnjaka, do učenja o mjerama koje možemo poduzeti za očuvanje zdravlja sebe i svoje obitelji, do rada s organizacijama koje mogu podržati naše mentalno i emocionalno blagostanje.

Osim toga, usredotočit ćemo se na nadahnjujuće priče o tome kako se toliko vas širom svijeta povezuje na velike i male načine da sve nas podigne. Svi smo zajedno u tome, i kao globalna zajednica, možemo se međusobno podržavati u tom procesu – i izgraditi digitalno susjedstvo u kojem će se svatko od nas osjećati sigurno. Radujemo se što ćemo dijeliti više tijekom narednih dana i tjedana …’