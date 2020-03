Meghan i Harry pobjegli iz Kanade! I dalje se ne žele testirati na koronavirus!

Iako su se Meghan Markle i princ Harry nedavno javili iz svog doma na otoku Vancouveru gdje su najavili da provode samoizolaciju sa sinom Archiejem i naravno brojnom poslugom koja bez prestanka mora nositi maske i rukavice od lateksa, izgleda da su sada promijenili mišljenje gdje bi točno trebali provoditi samoizolaciju. Naime, prije nego Kanada zatvori svoje granice zbog koronavirusa, odlučili su pobjeći sa sinom u Ameriku i to u njihov drugi luksuzan dom, onaj u Los Angelesu. On će od sada biti njihova trajna adresa, no nagađaju se pravi razlozi njihove odluke.

Većina tvrdi da je za ovu odluku para, kao i za sve dosadašnje, opet kriva Meghan, koja očito ‘nosi hlače u vezi’, dok je Harry taj koji slijepo slijedi sve njezine želje. Tako je par preko noći donio odluku da se preseli u Los Angeles, gdje je doslovno pobjegao svojim privatnim avionom jer Meghan želi biti blizu majke Dorije, a i misli kako će joj boravak u Los Angelesu biti koristan s obzirom na to da je u potrazi za poslom u glumačkoj branši.

Sve je ova vijest naravno iznenadila, dok Buckinghamska palača njihov potez još nije komentirala, no možemo misliti što o tome misli kraljica Elizabeta koja ionako ne može smisliti Meghan. Ipak, ne možemo reći niti da nama Meghanino ponašanje ulijeva povjerenje, jer se kao i Harry i dalje odbija testirati na koronavirus, iako su oboje obećali da će to učiniti kada saznaju da je netko s kim su bili u kontaktu zaražen ovim virusom. Prije koji dan se pokazalo da je princ Charles s kojim su se nedavno susreli u Londonu pozitivan na COVID-19, da ne spominjemo kako su Meghan i Harry u posljednje vrijeme dosta putovali te su samim time bili u kontaktu s brojnim ljudima koji također možda boluju od ovog virusa, a ne pokazuju baš nikakve simptome. Dakle, što čekaju?