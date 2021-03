Meghan i Harry planiraju porođaj kod kuće za svoje drugo dijete! Evo detalja!

Autor: Iva Hanzen

Meghan Markle planira porođaj kod kuće za svoje drugo dijete s princom Harryjem na njihovom prostranom imanju Montecito. Vojvotkinja od Sussexa svoju kćer očekuje početkom ljeta, rekli su kraljevski izvori stranici Page Six te su dodali kako će ovo biti prva kraljevska beba ikada rođena u SAD-u.

Dok je bila trudna sa sinom Archiejem, Markle je u početku sanjala o porođaju kod kuće s timom primalja u Frogmore Cottageu, kući u Velikoj Britaniji koju je dijelila s Harryjem. No kako je Archie kasnio tjedan dana sa svojim dolakskom na svijet, Markle je odvedena u jednu londonsku privatnu bolnicu, gdje je rodila u ranim jutarnjim satima 6. svibnja 2019. godine, a Harry je bio uz nju. “Meghanin plan je bio porođaj kod kuće s Archiejem, ali znate što kažu o najbolje postavljenim planovima. Na kraju su joj liječnici savjetovali da ode u bolnicu i sve što ju je zanimalo bio je siguran porod Archieja”, rekao je izvor za Page Six.

Izvor je dodao: “Ali ona ima prekrasan dom u Kaliforniji, to je prekrasan ambijent za rođenje njezine djevojčice”. Podsjetimo, 39-godišnja Markle i 36-godišnji Harry kupili su svoje imanje Montecito za 14,5 milijuna dolara prošle godine nakon što su napustili svoje uloge u kraljevskoj obitelji i preselili se u Kaliforniju. Ranije ovog mjeseca objavili su da očekuju djevojčicu u intervjuu za Oprah Winfrey, dok je Markle tijekom intervjua ponosno pokazivala trudnički trbuščić. Rekla je da bi trebala roditi ovo ljeto, ali nije navela točan termin. Doduše, Harry je rekao da bi to bilo to za njih što se tiče djece. “Djevojčica, znate, što još možeš tražiti? Ali sad, znate, sad imamo svoju obitelj. Tu su, znate, nas četvero i naša dva psa, i to je sjajno”, izjavio je.

Planira uzeti porodiljni dopust

Par inače živi blizu bolnice Cottage u Santa Barbari u Kaliforniji, koja je izabrana za jednu od najboljih američkih bolnica pa će se uputiti ondje ako će biti potrebno, a prema upućenima, Markle planira uzeti porodiljni dopust.

Tijekom svog posljednjeg porodiljnog dopusta uspjela je urediti britansko izdanje Voguea “Changemakers” i finalizirati rad za dobrotvornu organizaciju Smart Works, čiji je pokrovitelj bila. “Ona se ne zaustavlja”, rekao je jedan izvor koji je poznaje.









Zanimljivo je i sljedeće. Rođenje djevojčice, koja će postati princeza kad njezin djed princ Charles na kraju zasjedne na prijestolje, ne može se razlikovati od rođenja njezinog brata. Sussexesi nisu željeli objaviti gdje se ni kada Archie rodio, niti tko je porodio dijete. Međutim, pristali su na foto poziv u okolici dvorca Windsor kako bi svijetu predstavili Archieja Harrisona Mountbatten-Windsora.

Kraljica je također željela službeno najaviti Archiejev dolazak bilješkom istaknutom na štafelaju u dvorištu Buckinghamske palače kao znak njezine naklonosti. Prema kraljevskim izvorima, ovo je bila iznimka, jer ta čast obično ide onima koji su prvi u redu za prijestolje, poput tri mini Cambridgea. Njezino je veličanstvo prvi put to učinilo 1977. godine za Petera Philipsa, njezino prvo unuče, sina njezine kćeri princeze Anne.

Kraljevski insajder rekao je: “Nejasno je, sad kad su Meghan i Harry privatni građani hoće li najaviti rođenje ili kako će to izgledati. Ovaj put se ne moraju pridržavati kraljevskog protokola”.