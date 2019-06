Marko Grubnić se pohvalio savršenim trbušnjacima, no nama se čini kao Photoshop! ‘Da mi je muž tako zgodan, silazila ne bih s njega’

Autor: Iva Hanzen

Marko Grubnić u posljednje se vrijeme često hvali svojim fotografijama iz teretane, no ona posljednja nas je malo zbunila. Iako bismo očekivali da stilist nakon napornih treninga za show “Ples za zvijezdama” izgleda savršeno, ova nam se fotografija čini malo presavršenom. Kao da je Marko “fotošopirao” trbušnjake. No, on se ne zamara tim pitanjima, dapače, sam sebi izgleda odlično pa je pored objave dodao status sljedećeg sadržaja: “Trener Darko: Da sam ja na tvom mjestu, ja bih stalno trenirao bez majice… Ja: A da sam ja na tvom mjestu @darkogs, ja bih mene… slikao fotićem, a ne tim tvojim telefonom, zamisli tek tu sliku… 😂🔝🙈📲🥰💥”.

Sumnju u to radi li se o pravim trbušnjacima iskazao je i jedan Markov obožavatelj koji ga je pitao koju to aplikaciju koristi, a nakon koje tako dobro izgleda, dok mu je drugi napisao da izgleda kao Barbika. Ella Dvornik je, s druge strane, stilista pohvalila zbog odlaska u teretanu kao takvog, bez obzira na to koristi li aplikacije za poboljšavanje izgleda ili ne. “Da sam ja na tvom mjestu, išla bih u teretanu, ali s obzirom na to da nisam, sjedim i jedem čokoladu i zamišljam kako ću iduće ljeti krenuti 😂”, napisala je. Bilo je tu i izrazito pozitivnih komentara poput: “Markoo, da mi je muž tako zgodan, silazila ne bih s njega”, “Mašina” i “Tako savršen, ma i vrijedan si svog nadimka ‘modni mačak’… definitivno mi trebaš smislit jedan outfit za cjeli dan ahha… najljepšiii💕”.