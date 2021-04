Manekenka Chrissy Teigen još uvijek se oporavlja od gubitka sina! I njezina kći Luna prolazi teško razdoblje!

Autor: Iva Hanzen

Kći manekenke i chefice Chrissy Teigen i pjevača Johna Legenda, Luna, svaki dan odvaja vrijeme kako bi održala uspomenu na svog brata Jacka. “Razgovaramo o njemu svaki dan. Luna govori o njemu svaki dan, i tako mi tugujemo “, rekla je mama manekenke Vilailuck “Pepper” Teigen za časopis WSJ. Magazine u ponedjeljak. „Svakim smo danom sve bolji. Sve smo bolji i Chrissy također”, dodala je.

View this post on Instagram A post shared by POPFUZION TV | TV SHOW (@popfuziontv)









Podsjetimo, 35-godišnja Chrissy pretrpjela je gubitak djeteta u rujnu 2020. i to u 20. tjednu trudnoće. U to je vrijeme njezina mama, koja je svoju kuharicu koja bi uskoro trebala izaći, a koju je posvetila Jacku, izrazila tugu iz bolnice. “Boli me srce”, Pepper je napisala uz Instagram video i slike na kojima je u to vrijeme držala pokojnog unuka. “Jako te volim beba Jack”, dodala je.

View this post on Instagram





A post shared by Entertainment Scoop (@entscoop)

Chrissy je pak otkrila da je izgubila dijete u svom srceparajućem postu nakon što je bila hospitalizirana te je primila transfuziju krvi zbog krvarenja tijekom trudnoće. “Šokirani smo i u dubokoj boli o kojoj samo čujete, onoj boli koju nikada prije nismo osjećali. Nismo uspjeli zaustaviti krvarenje i dati svojoj bebi tekućinu koja mu je bila potrebna, unatoč vrećicama i vrećicama transfuzije krvi. Jednostavno nije bilo dovoljno “, napisala je tada.

“Nikada ne odlučujemo o imenima svojih beba do posljednjeg mogućeg trenutka nakon što se rode, neposredno prije nego što napustimo bolnicu. Ali mi smo iz nekog razloga ovog malenog čovjeka počeli zvati Jackom još u mom trbuhu ”, objasnila je. “Dakle, on će nam uvijek biti Jack. Jack se toliko trudio da bude dio naše male obitelji, i bit će zauvijek. Našem Jacku – tako mi je žao što je prvih nekoliko trenutaka u tvom životu bilo ispunjeno s toliko komplikacija da ti nismo mogli dati dom potreban za preživljavanje. Uvijek ćemo te voljeti”, dodala je. Chrissy je također nedavno izrazila da je “puna žaljenja” što nije pogledala Jackovo lice prije nego što je položen na posljednji počinak.









“Bio bi ovdje svaki dan, da je poput Lune i Milesa, vjerojatno bih ga držala dok razgovaramo. Toliko sam puna žaljenja što nisam pogledala njegovo lice kad se rodio. Toliko sam se bojala vidjeti ga u svojim noćnim morama da sam zaboravila vidjeti ga u snovima. Svaki dan me boli od tog kajanja”, podijelila je Chrissy na Instagramu u veljači.

View this post on Instagram A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen)

Uz 4-godišnju Lunu, Chrissy i 42-godišnji Legend roditelji su i dvogodišnjeg sina Milesa.