Majka Pamele Ramljak ima 62 godine, a nema niti jednu jedinu boru! Odlično se drži!

View this post on Instagram

Mama♥️ 62 godine, lice skoro pa bez bore, duša hrabra a srce veliko i uvijek spremno pomoći. Lijepa moja mama… Ovo je slika za uokviriti, slažete se? 😍💞 #napikonćuizraditifotke #wedding #aboutlastnight #mymum #loveyou #lavica