Majka Kate Middleton je ista Kate! Sa 65 godina drži se sjajno, ali morala se dobro namučiti da dođe tu gdje je danas!

Autor: Iva Hanzen

Pretražujući internet pronašli smo dvije stare fotografije Kate Middleton dok je još bila novorođenče i to u naručju svoje majke Carole te smo ostali osupnuti sličnošću Kate i njezine majke. Naime, mlada Carole izgleda gotovo identično odrasloj Kate Middleton koja je za mnoge ne samo oličenje kraljice stila, već i klasične, profinjene ljepote.

No, ako ste mislili da se Carole držala dobro samo u mladosti, varate se. Danas ima 65 godina i drži se bolje nego neke holivudske glumice i to bez ikakvih estetskih zahvata. Ipak, svoju prirodnu ljepotu ne može zahvaliti lagodnom životu jer, suprotno popularnom mišljenju, nije rođena sa zlatnom žlicom u ustima. Danas možda je uspješna poslovna žena, šogorica princa Williama i baka budućih nasljednika britanskog trona, no i ona se morala naraditi da dođe do tog statusa.

Carole je tako odrasla u Southallu, predgrađu Londona i to u maloj kućici, a ne kakvom raskošnom imanju. Pohađala je državne škole, a nakon istih je planirala postati učiteljicom, no njezini roditelji nisu joj bili u stanju priuštiti školovanje na fakultetu. Stoga je radila kao tajnica, a potom se, zahvaljujući znanju francuskog, zaposlila u British Airwaysu, gdje je upoznala svog budućeg muža Michaela Middletona. U vrijeme kada su se vjenčali radila je kao stjuardesa, no to će se uskoro promijeniti.

Bračni par Middleton krajem 80-ih osnovao je tvrku Party Pieces, koja se bavila, te se i dalje bavi, prodajom potrepština i ukrasa za zabave, rođendane, krstitke, vjenčanja, domjenke i zapravo bilo koju vrstu evenata. Kroz nekoliko godina postali su jako uspješni, a sredinom 90-ih tvrka je ostvarila masovan rast, kako što se tiče same veličine tvrtke, tako i njezine zarade. Na kraju su Middletoni postali pravi bogataši, a u međuvremenu je Michael naslijedio i ogromno bogatstvo od svoje bake aristokratkinje Olive Christiane Middleton, nakon čega su Middletonovi postali multimilijarderi te su svojom imovinom mogli stati bok uz bok najbogatijim ljudima na svijetu. Štoviše, u vrijeme Kateine udaje za princa Williama, mnogi su se šalili kako William ima sreće što je oženio Kate jer Middletonovi posjeduju veće bogatstvo nego britanska kraljevska obitelj.

S ogromnom svotom novca koju su posjedovali kupili su dvorac Bucklebury s veličanstvenim okolnim imanjem, a potom i stan u Londonu i to gotovinom. Upravo je u njemu Kate Middleton živjela sa sestrom Pippom nakon završetka studija na prestižnim fakultetima, koji su njezinoj majci možda bili neomoguć san, ali su Kate omogućili udaju u jednu od najmoćnijih obitelji na svijetu.