Maja Šuput završila na infuziji! Ali kraljica ju je dočekala u velikom stilu – s novom frizurom!

Autor: Iva Hanzen

Poliklinika Niveus počeka je nuditi tretmane intravenozne terapije koja danas predstavlja vrlo popularnu metodu u svijetu, a njezina svrhu su detox, pomlađivanje i kao i kod obične infuzije – ‘dizanje iz mrtvih’, odnosno povećanje razine energije u tijelu. Ovaj je tretman odlučila isprobati Maja Šuput koja je radosno pozirala fotografima kako dok je primala infuziju, tako i prije nje. Razlog za poziranje bila je i nova boja kose s kojom Maja sada zaista izgleda poput prave pjevačke dive. Fanovi doduše nisu zadovoljni jer misle da Maji ne stoji smeđa boja kosa, a smatraju i kako joj ovakav tretman nije potreban.

Ne znamo od kad je takav kriminal postao poželjeti promjenu i to pogotovo boju kose. Žene stalno ovo rade, a što se tiče primanja infuzije, uopće se ne čudimo da Maji treba dodatni ‘boost’ energije. Naime, ako se neka žena naradila u proteklih godinu dana, to je Maja. Ta žena ne staje – gotovo svaku večer ima gaže, vjenčanja, evente, koncerte, što sve ne, a k tome se još bacila i u dizajnerske vode. Probajte vi tim tempom i danima bez sna pa ćete vidjeti do kud ćete stići. Uostalom, zbog stila života, stresa, sve većeg opterećenja i zagađenja okoliša najveću cijenu plaća naše zdravlje. Zato stručnjaci tvrde da su infuzije najbolja opcija za zdravlje, oporavak organizma i detox, a i kako bi se uklonio umor te povratila energija. Ako si žena može priuštiti ovakav tretman, što ga ne bi koristila. Ako ga je netko zaslužio, to je ona.