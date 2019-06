Maja Šuput u videu otkrila kako je nastala turboseksi kampanja za Dormeo! Ovo je čista erotika!

Autor: Iva Hanzen

Maja Šuput možda izgleda turboseksi u novoj kampanji za Dormeo, no naizgled spontana fotografija na kojoj pjevačica senzualno jede muffin nije nastala kao od šale. Na videu koji možete pogledati ako prstom pomaknete u desno na fotografiji ispod, otkrila nam je kako to zapravo izgleda dok se snima kampanja nabijena ovolikim stupnjem erotike. No, Maja je prava profesionalka pa je sve podnijela mirno i odradila svoj posao vrhunski.

'Obožavam slatka snimanja', napisala je pjevačica pored fotografije i pripadajućeg joj 'behind the scenes' videa.

‘Obožavam slatka snimanja’, napisala je pjevačica pored fotografije i pripadajućeg joj ‘behind the scenes’ videa. No, njezini su obožavatelji zaključili da je snimanje više bilo erotično, nego slatko.

‘Majo ne namještaj se kao za porno editorial😂, ‘Uz ovakvu energiju na setu, snimanje je slatko i bez cupcake-a’, ‘Dormeo je u zadnjem planu haha pored tebe i mafina 😉, ‘Najbolja reklama za dormeo💞’ i ‘Taman malo da ti se digne’, pisali su joj obožavatelji, a neki su se referirali na činjenicu da Maja voli jesti te da zapravo može puno pojesti, što se pjevačica ne srami pokazati, pogotovo sudeći po Storyjima s putovanja putem kojih uglavnom snima kakve sve delicije jede.

‘Majo koliko si mafina pojela na snimanju??? 😂’, ‘Baš ti je teško’ i ‘A tebi tesko palo slatko’, pisali su fanovi, a neki su jednostavno zaključili kako je Majina energija općenito super, bez obzira na kontekst. ‘❤️obožavam tvoju pozitivnu energiju…svaka ti čast..suuper si’, ‘Samo se ti slikaj 💖predivna ❤🍦’ i ‘Lijepa si 💋💋😘😘’, pisali su potonji.