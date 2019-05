Maja Šuput se nakon svadbe zahvalila preminulom ocu: Ove riječi su ganule naciju!

Autor: Iva Hanzen

Svadbeno slavlje Maje Šuput privedeno je kraju. Kraljica svadbi, kako je popularno zovu, nije kao bilo koja mlada imala klasično vjenčanje u trajanju od jedne noći, nego je sa svojim gostima tulumarila još nekoliko dana na luksuznom imanju Meneghetti. Gostima se posebno svidio bazen iz kojeg Majine prijateljice pa i sama Maja nisu izlazile. Ovo nam je pjevačica otkrila serijom Instragram Storyja.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Morning after wedding 👰 Hangover pool party 💦 Objavu dijeli majasuput (@majasuput) Svi 15, 2019 u 2:37 PDT

No, svemu lijepom dođe kraj pa tako i ovoj svadbi. Ipak, Maja neće zaboraviti ove dane samo tako pa se prigodnim videom zahvalila svima koji su sudjelovali u ovom slavlju. Pored videa je nabrojala sve one koji su upriličili najvažniji dan u njezinom životu, od dizajnerice vjenčanice, popularne Aleksandre Dojčinović i stilista Marka Grubnića koji je pomogao u dizajniranju iste, preko dekoratera prostora i tima koji je bio zadužen za vatromet, do benda, cateringa, kumova i imanja Meneghetti, koje ih je, kako je Maja objasnila, pustilo da na njihovom prostoru divlja čak četiri dana. No, ono što nas je posebno oduševilo kod ove zahvale je dio u kojem pjevačica zahvaljuje preminulom ocu riječima: ‘Hvala svim našim prijateljima koji su doletjeli sa svih strana svijeta, rodbini koja je sad puno veća, kumovima na bezuvjetnoj podršci i pomoći i naravno hvala mom tati koji je s ekipom Anđela 😇 zaustavio kišu baš u subotu, da mu se kćer uda 💍 i pustio je tek u 21. 40h kad smo mi debelo plesali u ovom šatoru 💃🏼🕺🏻💃🏼🕺🏻’.

Fanovi su ostali izvan sebe od ganuća nakon ovakve zahvale pa su pjevačicu obasuli komentarima poput: ‘Ovo za tatu si najljepše napisala… 👏🌞🍀😍’, ‘Prekrasna zahvala, svaka čast😍🙌, ‘Ponosni smo !! Zaslužila si ti to sve …. tvoja energija je zarazna ! 💕 #proud💗’ i ‘Vrh❤️🥂💃👏’.