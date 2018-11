MAJA ŠUPUT POSTAJE MAJKA! Doznajemo kada stiže beba

Autor: Dnevno.hr

Maja Šuput napokon je odlučila postati majka, ali tek nakon što ozdravi. Ona nikada ne odmara pa s ozljeđenim gležnjem održava koncerte, skače i pleše, ali dijete ipak zahtjeva potpunu predanost. Zato će s majčinstvom malo pričekati.

Ipak su zaručnici već osmislili kako će funkcionirati obitelj.

“Nenad i ja smo se već dogovorili da ću ja pjevati, a on će me s bebom pratiti na putovanjima. Neki prijatelji su mi savjetovali da angažiram dvije dadilje. Ja bih staru i ružnu, a Nenad je rekao da to ne dolazi u obzir jer moramo paziti na imidž”, ispričala je za Gloriju.

Podsjećamo, Maja je na rođendanskoj zabavi završila s nogom u gipsu pa ju je čuvao i pazio njen zaručnik Nenad Tatarinov.

View this post on Instagram Ready for @supertalenthr No1 🎩💎🎩 A post shared by majasuput (@majasuput) on Nov 11, 2018 at 11:01am PST

Njihove zaruke, također, nisu doživjele sjaj na romantičnoj večeri u Bangkoku , ali su zato zasigurno doživjele prekrasnu večer na Maldivima iako po Maji ona tada nije zasjala: “Bosa, u najružnijoj haljini i s neopranom kosom”.

“Večerali smo pod vedrim nebom na 64. katu luksuznog hotela u Bangkoku, a Nenad je još u Zagrebu sve isplanirao: rasvjetu u trenutku kad me bude prosio, golemi buket, šampanjac… Nedaleko od nas netko je drugi prosio djevojku i ja sam u tom trenutku rekla ‘Bože, kakav idiot. Pa tko normalan prosi djevojku pred 300 ljudi?”, ispričala je Maja nakon prve prosidbe.

Nenadu očigledno večera u Bangkoku nija bila lak zadatak, a priča je svoj vrhunac dobila nakon što je Maji pukuno zaručnički prsten s tri dijamanta koji je reklo bi se, napokon dobila. “Nije mi jasno kako jer kunem se da nisam ništa krivo radila. Od ljeta sam bez zaručničkog prstena i sad već pet tjedana čekam da iz Italije dođe novi. Mislim da ću prije dobiti vjenčani” – objasnila je Maja.

View this post on Instagram Life is better with sand between your toes 🧜🏿‍♀️👣 A post shared by majasuput (@majasuput) on Aug 8, 2018 at 12:33am PDT

Nadamo se da će vjenčanje proći bolje!

“Jedva čekam da se udam, a i Nenad više ne želi slušati kako mu govorim da nemam vremena. Uzeo je stvar u svoje ruke i počeo dogovarati svadbu tako da više nemam izgovora. Pripreme su krenule i sigurno se udajem iduće godine, nadam se do jeseni”, rekla je Maja.

Iako su se željeli vjenčati u Turskoj, ipak su se odlučili za Hrvatsku i to čak 3 dana tuluma.

Majin posao ne ostavlja joj mnogo slobodnog vremena.

“U 20 dana sam morala nastupiti u 11 gradova, a nisam se bila u stanju ni oprati. Zaručnik me kupao i vozio” opisala je Maja.

Uz to, još se mora preseliti u Nenadov stan iako njezin ima 165 kvadrata.

“Nedavno me iznenadio kad mi je poslao fotografiju sa zvoncem na kojem su ugravirana oba prezimena. Zbog mene je napravio i impresivnu garderobu od 55 kvadrata”, ispričala je.