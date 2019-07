Maja Šuput otkrila mračne detalje sa seta Supertalenta! Evo zašto su snimanja toliko stresna!

Autor: Iva Hanzen

Kako Maja Šuput vjerno bilježi ne samo svaki djelić svog života nego i onaj sa snimanja Supertalenta, opet smo dobili uvid u to kako je zapravo na setu, a na setu je tako da glas Martine Tomčić neprestano odjekuje. Maji je to, izgleda, počelo smetati pa ju je tako opet putem Instagram Storyja uhvatila kako se dere. Doduše, Martina se nije derala direktno na Maju, odnosno zaderala se: “Ispričavam se, Sandra“, pritom očito uputivši svoje riječi nekoj drugoj kolegici sa seta. No, svi znamo da nije ugodno biti u prostoriji s onom jednom osobom koja uvijek dreči zbog svake sitnice, bila dobro raspoložena ili ne, a izgleda da operna diva ni ovaj put nije bila dobrog raspoloženja jer se u pozadini također čuo glas dotične Sandre koja je zabrinuto pitala: “Što sam ja sad učinila?”

“Opet se dere”, požalila se Maja fanovima putem Insta Storyja, dok se u pozadini čuo Martinin glas te je dodala kako se uvijek, ali baš uvijek dere u pauzi. “Martina, zašto se non-stop deračiš kada ja upalim ovaj internet?”, pitala ja Maja Martinu, dok joj se Martina ubacivala u kadar.

Ipak, Maja je zanemarila Martinino deranje te joj je pohvalila izgled. “Baš si lijepa danas”, rekla joj je Maja. “Daj da se malo gledam”, dodala je Martina potom. No, kraljica svadbi nije dala da neka druga svali svu pozornost na sebe pa je opernoj pjevačici odbrusila: “Ljubavi, iskoristi svoju bateriju”.