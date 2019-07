Maja Šuput otkrila kako zapravo izgleda prije no što izađe na pozornicu! Biste li ju prepoznali!?

Autor: Iva Hanzen

Maja Šuput možda izgleda spektakularno na pozornici, no kako je sama priznala, to je plod brojnih stručnjaka, od pedikera, preko frizera i make up artista do stilista. Na zadnjem je snimanju za Supertalent izgledala poput božice, čime se pohvalila na svom Instagram profilu o obliku fotografije i dva videa, no, u Storyjima je otkrila pravu stranu priče.

Dok je čekala da ju urede za novu emisiju spomenutog showa, sve je pomno snimala i tako nam zapravo otkrila kako uistinu izgleda. Primjerice, make up ju prilično uljepša, dok čak ne posjeduje vlastitu kosu za potrebe glamuroznih frizura, nego joj stavljaju perike koje se još dodatno uređuju mimo njezine glave, kao i na samoj glavi.