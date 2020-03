Maja Šuput otkrila kako izgleda u samoizolaciji! Zar nije puno ljepša, nego kada se sredi za ‘Tvoje lice zvuči poznato’?

Autor: Iva Hanzen

‘Petak je, ja namontirana, a ne idem na svirku, ne idem na put 🤨 Idem biti supruga, vikendom to inače nisam u fizičkom smislu, nikad me nema kući. Bar neka korist od situacije. Obitelj i samo ljubav 👩‍❤️‍👨💞’, napisala je prije nekoliko dana Maja Šuput na svom Instagram profilu nakon što su slavni Hrvati, ali i svjetski celebovi krenuli u samoizolaciju zbog koronavirusa. I dok je većina celebritija u kućnim izdanjima prilično neugledna, Maja u samoizolaciji izgleda poput dive, odjevena u kožnu jaknu ispod koje nema ništa i s bujnom plavom kosom, s čime su se složili i njezini fanovi koji su jednoglasni zaključili da je prelijepa. Prstom svakako pomaknite u desno na objavi niže kako biste vidjeli i drugu fotografiju Maje u kućnom izdanju, koja je također bombastična. Usput moramo primijetiti da joj blaži make-up, a pogotovo usne naglašene ružem boje mesa, stoje puno bolje od jakog make- upa kojem je inače sklona.

Ipak Maja ne prakticira striktnu samoizolaciju pa radoholičarka kakva je, bez obzira na situaciju, radi. Tako i dalje snima nove epizode showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’, a za potrebe one posljednje obukla je baby rozu haljinu koju su popratili jači make up i pomalo ekstravagantna frizura. Ovaj je look oduševio mnoge, no opet moramo ponoviti da joj blaža šminka ipak bolje stoji, ali kako je roza njezina omiljena boja, baš kao i Barbie look, ne možemo joj to ovaj put uzeti za zlo. I na objavama niže prstom pomičite u desno kako biste bolje promotrili Maju u ovom Barbie izdanju.