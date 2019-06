Maja Šuput opet završila na infuziji! Jedni zabrinuti, drugi ju optužili da se previše seksa!

Autor: Iva Hanzen

‘Opet sam malo skoknula na energetsku infuziju 🧪💉⚡️ jer jednostavno nemam kad bit umorna i bolesna !!!! Sad mogu opet dalje sto na sat 💃🏼🎤’, napisala je sasvim iskreno Maja Šuput pored svoje fotografije na kojoj prima infuziju. Ovo nas ne čudi s obzirom na to da pjevačica uistinu ne staje s poslom, da ne spominjemo kako nije mala stvar imati po pet gaža za redom svaki tjedan, biti budna do 6 ujutro i onda ostatak dana, nakon svega par sati sna, provesti na snimanju za neku kampanju. No, Maja je nedavno bila na infuziji, prije svega par mjeseci da budemo točni. Iako su klinike za uljepšavanje ovaj tretman počele nuditi kao redovitu praksu, i naizgled se čini kao bezbolan, moramo priznati da se brinemo za pjevačicu, a zabrinutost su iskazali i Majini obožavatelji.

‘Malo pretjeruješ Majo…Život je samo jedan. Stani malo na kočnicu, jer će ti život poletjeti kroz život kao promaja’ napisao joj je jedan obožavatelj, dok se jedna obožavateljica izrazila riječima: ‘Majo draga, odmaraj, nije sve u lovi, šta ti to bude značilo kad te ne daj boze dohvati neka bolest, netrebaju ti infuzije..odmori se, ali baš odmori, lijep pozdrav’. I ostali su se pridružili savjetima poput: ‘Čuvaj se sine’ i ‘Uspori i živi za trenutak. Sretno❣️’. Međutim, bilo je tu i komenatara koji su bili čista provokacija poput: ‘Umorila se od jahanja u braku’ i ‘A tu je i prvi mjesec braka i pojačano trošenje energije 😄🌹😘’. Jedna je obožavateljica pak oduševljena ovim tretmanom pa je pitala Maju koliko košta. U svakom slučaju, nije lijepo ženu na infuziji optuživati da si je sama kriva, iz kojeg god razloga završila na istoj.