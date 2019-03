Maja Šuput odlučila obilježiti jedan od najbitnijih dana u svom životu! Čekala je ovo šest mjeseci!

Autor: Iva Hanzen

Vrckava narav Maje Šuput nekad zna biti nezgodna. Tako je u jesen tijekom skakutanja na Rujanfestu u Zagrebu ozlijedila stopalo. Zaplela se u kablove, pala i na kraju završila u gipsu. Posljedica gipsa bila je to da je neko vrijeme morala provesti na štakama, a i kada se oporavila nije mogla stati na visoke pete, što je jako teško palo jer ne izlazi iz visokih potpetica po kojima je prepoznatljiva. Sada je napokon to bila u prilici učiniti jer su posljedice ozljede popustile, a bila je toliko uzbuđena zbog ovog da je svoje prvo stajanje na štikle odlučila obilježiti fotografijom na Instagramu i serijom videa koje je objavila u Story formatu. ‘Danas slavimo, mislim danas sviramo, ali i slavimo to što nakon šest mjeseci napokon mogu obući obje štikle. Moglo bi biti svega’, rekla je pjevačica u Storyju.

Doduše, moramo priznati da nam je bilo teško gledati Maju kako nabada u visokim petama jer je očito da ju stopalo još uvijek boli, a sve žene koje su ikad imale ozljede povezane s nogama, sigurno će posvjedočiti da nisu mogle ući u štikle jako dugo nakon ozljede. Šest mjeseci je svakako prekratko vrijeme da bi se moglo šetati u štiklama nakon ozljede, ali Maja se ne da. S tim da jedno je prohodati u štiklama par metara, a drugo je održati koncert jer upravo je na koncertu u Slavoniji opet odlučila prohodati u visokim petama. I Indira se često žali kako joj muž masira stopala nakon koncerata jer ‘umire’ nakon višesatnog skakanja u petama od 15 centimetara pa možemo samo zamisliti kako će se Maja osjećati nakon skakutanja kojem je prethodila ozljeda. Svaka joj čast na upornosti.