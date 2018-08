MAJA ŠUPUT NA INFUZIJI: Objavom na Instagramu pjevačica opet šokirala fanove

Ljubav je kad s nekim podjelis infuziju po pola 💧👨‍🔬 Ova slika nastala je prije dvadesetak dana tijekom moje ljetne turneje koja traje zaista dugo i koja je strahovito naporna. Ove godine imam suputnika koji je sve neprospavane noci podjelio sa mnom. Pa i pad imuniteta i neki bronhitis usput ali nista strasno. Jedno posljepodne jureci na sljedecu svirku ponovno me vozio na infuziju. Medjutim kad je doktror vidio njega rekao nam je da smo oboje u groznom stanju. I tako se dogodi da sa svojom ljubavi umjesto rucka ili vina podjelis infuziju. Meni je ta scena bila mucna jer osobe koje volis ne zelis vidjeti sa cjevcicama u rukamama pa sam to rekla i na glas. A moj buduci muz kaze na to : “ Ljubavi, nema tu nista grozno. Sad ce nam samo biti bolje. A jedino sto bi volio da zajedno docekamo duboku starost pa u nekom starackom domu opet zajedno podjelimo bocu infuzije po pola “ 💑… Danas nam je PRVA godisnjica veze i nekakva ozbiljnija brojka prema putu za onaj staracki dom . Stoga ljubavi , hvala ti za svih 365 ne prospavanih noci sa mnom, na svim prekrasnim trenutcima koje smo do sada prosli i od srca nam zelim onaj staracki po pola za sto godina. I naravno da je dom u Miamiu kao sto sam ti i tada pred doktorom rekla i da nam ta infuzija tece ispod palme 🌴🌴. Moramo ostat na nivou 😂 Volim te lju ❤️

A post shared by majasuput (@majasuput) on Aug 16, 2018 at 1:03am PDT