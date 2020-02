Maja Šuput i kći Elle Dvornik u istom izdanju? Ella otkrila još neke detalje vezane uz drugo dijete!

Autor: Iva Hanzen

Maja Šuput je na koncertu na Viru nastupila u kostimu lisice, a isti je povodom maškara obukla i kćerkica Elle Dvornik, Balie. Ovo je čak primijetila i sama Maja koja je Elli na Instagramu ispod fotografije Balie, oduševljeno napisala: ‘Pa tvoja kćer i ja smo iste danas ❤️❤️❤️’. I Majini i Ellini obožavatelji su pozitivno reagirali na outfit koji su Maja i Balie obukle, no isti malenoj Balie ipak bolje pristaje, nego Maji, zar ne? Cijenimo njezin smisao za humor, no moramo priznati da smo ju vidjeli u boljim kostimima.

View this post on Instagram A ovako veceras pjeva Lisica 🦊🦊🦊🦊 Vir idemo na pozornicu 🎤🎤🎤 A post shared by majasuput (@majasuput) on Feb 25, 2020 at 10:19am PST

View this post on Instagram Netko je bio u maškarama 😍 A post shared by Ella Dvornik-Pearce (@elladvornik) on Feb 25, 2020 at 5:10am PST

Osim fotografije na kojoj Balie pozira u kostimu za maškare, Ella je objavila i nekoliko Storyja kojima nas je ažurirala na temu njezinog drugog poroda. Tako nam je otkrila zadnji obrok koji je pojela u klinici Podobnik u kojoj je rodila, od kojeg su nam odmah potekle sline, kao i neke od darova koje je dobila nakon poroda, poput cvijeća i piva, za koje je i sama priznala da mu se raduje još od poroda. Također smo saznali i to da je Ella napokon kod kuće s Lumi, no budući da je došlo do prilične zabune kako se njezine djevojčice zovu, dodatno je pojasnila i to.