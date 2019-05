Maja Šuput dobila iznenađenje dostojno engleske kraljice, ali ne od Nenada, nego od drugog muškarca!

Autor: Iva Hanzen

Prošlog je tjedna Maja Šuput na svojim društvenim mrežama objavila nagradnu igru #dolaznjaca. S obzirom na to da je njezina nova pjesma “Dođi mami” izuzetno popularna među konobarima zbog stiha “Konobaru samo toči, toči”, igru su igrali svi konobari, odnosno njihovi gosti. Odlučeno je da će pobjednik biti onaj koji dobije najviše podrške, lajkova, ima najviše aktivnosti i slično. U žestokoj borbi pobijedio je Karlo Konjić iz Krapine. Naime, on je skupio 20 000 lajkova na #dolaznjaca igri, a njegovi gosti su bombardirali Instagram sa “šeranjima”. Maja ga je stoga odlučila iznenaditi i upoznati, ali dogodilo se upravo suprotno – Karlo je iznenadio nju, i to ne bilo kakvim poklonom. Bio je to poklon dostojan engleske kraljice ili neke zvijezde iz Hollywooda.

Karlo je Maju dočekao s crvenim tepihom, buketom cvijeća i tamburašima, a nakon odličnog provoda na svoj je Instagram stavio zajedničku fotografiju s Majom, dok je ona kratki video tog iznenađenja objavila na svom profilu. Hm, čudimo se da Nenad nije bio ljubomoran!