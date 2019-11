Ma kakva predsjednica, njemu fali Kosorica: Edo Maajka ispred Pantovčaka pojasnio svoj izbor

Autor: Dnevno

Reper Edo Maajka u petak će nastupiti u Sarajevu, a o tome da održava koncert pohvalio se i na svojem Instagram profilu.

“Evo došao sam ispred predsjedničkog Ureda, predsjednice Kolinde, da je pozovem u Sarajevo na koncert. Međutim, čula je od nekoga da je Komšić kupio dvije karte i neće žena da dođe. Meni je jako žao”, poručio je Edo u videu snimljenom na Pantovčaku, zaključivši da mu “fali Jadranka”, aludirajući na bivšu premijeru Jadranku Kosor.

Ne zaboravimo kako je Edo Maajka napisao stihove pjesme posvećene tadašnjoj ministrici obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. “Kupiću auto, kupiću motor samo da me pogleda Hebranka Kosor, prodaću kafanu, platiti joj kampanju… prodaću sve i nebo i more pa da i ja vidim Banske dvore”, bili su početni stihovi pjesme posvećene Jadranki Kosor još davne 2005. godine. Kosor je bila toliko oduševljena da je pozvala repera u Banske dvore na kavu, a on ju je tada odbio. 14 godina poslije Edo Maajka žali za damom čiji je poziv na kavu tad nemilosrdno odbio.