Lepa Brena obukla provokativnu haljinu, a k tome dizala noge da joj se gaćice vide!

Autor: Iva Hanzen

Lepa Brena je za potrebe promocije svog novog hita ‘Odiseja ljubavi’ obukla, u najmanju ruku, zanimljivu kombinaciju. Odlučila se na smeđu haljinu na preklop u leopard uzorku, a istu je kombinirala s bakreno – narančastom bundom. Ovo joj nije bio jedan od boljih lookova, no svakako je bio zavodljiv, s obzirom na to da se Brenina haljina prilično otvorila kako je bila na preklop pa su se Brenine noge mogle vidjeti sve do njezinih ‘privatnih dijelova’, a u jednom trenutku, kada je digla nogu visoko u zrak, gotovo da smo joj mogli vidjeti i gaćice.