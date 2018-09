Lana Jurčević zapalila New York svojom pojavom: OVAKVU JU NISMO NIKAD VIDJELI!

Autor: Iva Hanzen

Lana Jurčević posjetila je jednu od najvećih modnih manifestacija na svijetu – tjedan mode u New Yorku. Za tu je prigodu odabrala kombinaciju sastavljenu od žutog sakoa i ljubičastih hlača sa širokim nogavicama koje su obilježile hippie odjeću, a sad su se izgleda vratile u modu. Riječ je zapravo o mini trendu, no Lana je svejedno izgledala jako dobro.

View this post on Instagram 🌟🌟🌟 A post shared by Lana Jurcevic (@lana_jurcevic) on Sep 8, 2018 at 9:05am PDT

Premda obično bira oskudne outfite u kojima ponosno pokazuje svoje isklesano tijelo, ovom je kombinacijom pokazala da jednako seksi može biti i kada je zatvorena do grla. Look je zaokružila elegantnim sandalama s tankim trakicama i modernim naočalama za koje su je svi na Instagramu pitali odakle joj. Jaki make up tu nije bio potreban pa se odlučila za gotovo ‘no make up look’ varijantu, dok je kosu svezala u niski uredan rep.

View this post on Instagram A post shared by Lana Jurcevic (@lana_jurcevic) on Sep 9, 2018 at 5:09am PDT

Ova je kombinacija nešto u čemu nismo navikli gledati lijepu pjevačicu, ali njen seksepil svejedno probija van. Pokazala je minimalno, ali učinak je bio maksimalan.