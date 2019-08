Lana Jurčević usred skandala! Objavila video koji je podijelio Hrvate!

Autor: Iva Hanzen

“Sram me i ovih ‘samo’ 2 % mesa što jedem, kad vidim ovakvo nešto. Koja su bića životinje… 😥 ‘Veći ljudi’ od mnogih ljudi. Ja plačem na ovo ko malo dijete”, napisala je Lana Jurčević pored videa na kojem magarac hrli u susret djevojci s kojom je odrastao, a tijekom kojeg toliko urliče od sreće i umiljava joj se do te mjere da smo i mi gotovo pustili suzu. Ova je objava, međutim, potaknula burne reakcije. Jedni su bili raznježeni, drugi su tvrdili da ponosno jedu meso, a treći da će završiti na psihijatriji. Bilo kako bilo, video je samo 18 sati nakon objavljivanja dosegao gotovo 70 000 pregleda i izazvao je brojne rasprave.

“Pripremimo se na dramu u komentarima🤦‍♀️”, napisala je jedna obožavateljica ispod videa i dobro je predvidjela jer je rasprava na ovu temu počela oštro.

Jedni su odmah stali na stranu mesojeda te su ponosno isticali da obožavaju meso u komentarima poput: “Ja gledam ovo i baš jedem ćevape. I super mi je. Super video, a bogme i super ćevapi!”,”A životinje ne jedu druge životinje? A ovi šta jedu biljke, pa uništavateee biljkee aj idite kamenje jest, ćao”.

Drugi su pak ovu raspravu povezali s politikom pa je tako jedan obožavatelj primijetio sljedeće: “Zanimljivo kako nikoga nije sram kada glasuju za lopove 25 godina i sada bi se trebali brinuti oko magarca?”

Bilo je naravno tu i onih koji su stali na stranu životinja pa su pisali komentare poput: “Predivan primer toga koliko životinje znaju da vole”, “Ja sam ponosna što već 27 godina ne jedem meso. Znam da mogu još i više učiniti za njih, ali barem sam na tu stranu mirne duše. ❤️” i “Životinje su mnogo osjećajnije od većine ljudi i ne znaju lagati i varati…”

No, našlo se i onih koji su otvoreno priznali da će nakon ovoga završiti na psihijatriji. Tako je jedna obožavateljica podijelila svoju tužnu životnu priču: “Prije točno 12 tjedana nestao nam je pas u selu sa doslovno 2 ulice!!! Čipiran je i imao je ogrlicu, dobar, umiljat, super se slaže s ostalim životinjama, dresirala ga, nevjerojatno brzo učio sve… Obišli pješke selo i njive, objavili u udruge, obišli užu i širu okolicu, NIGDJE GA. Kakvih debila ima u selu, vjerojatno ga kao lutalicu ubili… Od šoka i stresa sam u kratkom vremenu 4 kile smršavila, skoro u bolnici završila, a sada sam spremna za psihijatriju”.

I ostali komentari bili su jednako zanimljivi, primjerice: “Hahahhah kakvi ste vi mentoliii od ljudi pa to je nemoguće🤦🏽‍♂️🍬. Jel shvaćate poruku videa? Shvaćate li Laninu poruku ispod videa? Izgleda da ne. Ovo vam samo može bit primjer koliko smo mi kao ljudi nezahvalni i pohlepni i čast izuzecima. Zbog ovakih par pojedinaca je i stvorena mržnja medu ljudima, stvaraju se nepotrebne predrasude na osnovu boje kože ili vjere… 🚶‍♂️🚶🏿‍♂️🚶‍♀️🚶🏿‍♀️❤️💙”, “Lako tebi to reć kad ne radiš ništa teško, a šta da ja radim koji živim na selu i svakodnevno radim fizičke poslove, ja teoretski ne mogu živjeti na voću i povrću i meso mi je glavna prehrana. Lijepo je to vidjet, al bez mesa je život nemoguć”, “Zato ja ne jedem meso. Sva bića imaju dušu”, “Ne treba prestati jesti životinje, nego početi jesti ljude”, “Bravo @lana_jurcevic😘 A ostali pametnjakovići s ne toliko inteligentnim komentarima, maltretirajte nekoga drugog. Tko ne voli životinje neka ne komentira niti ne gleda… Vrlo jednostavno!”, “Ako životinje nisu u raju, onda želim ići upravo tamo gdje su one otišle! ❤️”, “Joj kako je ovo meni tužnooo, ja se rasplaka❤️💪❤️”, “Srce mi puklo”, “Dira me u srce❤️”, “Moram reć osim par komentara da su Hrvati ipak kulturniji nego Nijemci. Nijemci su odvratni u tom smislu” i “Pa magarca sigurno ne jedeš 👏”.