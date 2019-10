Lana Jurčević u grudnjaku izvela OPASAN trik s vatrom! ‘Snimi konačno neki video na kojemu gutaš’

Autor: Iva Hanzen

‘Inače sam baš pristojna i nasmijana, ali ne na -2 stupnja i ustima punima parafinskog bljak ulja, sa šansom da mi se vatra vrati u facu 😂 Jedan mali throwback kad smo snimali spot za ‘Usne ko’ milijun watti’. Želi netko probati? 🔥’, napisala je Lana Jurčević pored videa koji je objavila na Instagramu, a na kojem uistinu, pomoću usta punih parafinskog ulja, puše vatru.

Znali smo da je Lana vedrog druha i iznimno radoznala osoba, no da će se upustiti u ovu opasnu vratolomiju i to bez imalo straha, polugola na minusu, to nismo mogli očekivati. Za hrabrost su je pohvalili i mnogi fanovi, riječima poput: ‘Svaka čast uz vjetar i minus 👏👏👏👏 😘😘’, ‘Prekrasno’, ‘Svaka čast predivna Lana, najbolja si ❤️💗💞💖😚😚😚😚😚😚’, ‘Lana, baš si vatrena’, ‘Ma, mala Zmaj 😂’, ‘Stoji ti i moćna si ❤️❤️👏👏’, ‘Luda si ko’ puška 🤣’, ‘Čudovišna si ti….bravo ♏️’, ‘Kraljice🙌🙌’, ‘Žena za sve ❤️❤️❤️’ i ‘Svaka čast!! Za ideju i prije svega hrabrost 👏🏻👏🏻👏🏻’.

Doduše, jedna se obožavateljica strogo obrušila na pjevačicu, rekavši joj da nije dobar primjer djeci.

‘Hrabro, i pomalo glupo🤔🤪s obzirom da iskusni ljudi koji rade ovakve stvari stradaju. Nadam se da si vježbala i proučila detaljno da bi izbegla vatru, koja može za 2 sekunde da ti uništi kosu i lice. Po komentarima vidim ne razumiju ljudi baš koliko je ovo opasno, ali ok, odradila si srećom, pa ništa se loše nije dogodilo💪inače ne pali masu da li neko želi probati, jer će netko stradati i neće imati spremnu ekipu da mu uskoči u pomoć, a tu su i djeca u pitanju, malo neodgovorno sa tvoje strane. Nisam hejter samo ne razumijem ljude koji su javne osobe i ne razmišljaju kakav utjecaj imaju na njihove fanove, među kojima su naravno i djeca. Jasno je, pohvalila si se koliko si hrabra, ali poslije toga bi se trebala neka poruka poslati djeci da to ne smiju raditi jer je jako opasno. Ništa osobno’, napisala joj je dotična.





Našao se tu i jedan seksistički komentar. ‘Snimi konačno neki video na kojemu gutaš, tako da i generacije 14+ imaju što gledati kad si ti u pitanju’, poručio je je tako jedan obožavatelj koji je očito aludirao na gutanje nečeg drugog, a ne parafinskog ulja.