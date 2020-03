Lana Jurčević: ‘Iza koronavirusa leži velika lekcija!’ Objavila i video koji mami suze i izaziva ganuće!

Autor: Iva Hanzen

I dok neki hrvatski, ali i strani celebovi diži paniku oko koronavirusa Lana Jurčević gleda na stvari iz puno šireg i gotovo duhovnog aspekta. Ona smatra da iza svega ovog leži lekcija te je pozvala svoje fanove da ne gube nadu. Evo što im je poručila u statusu:

‘Keeping the positive spirit. 🙏🏻(Održimo pozitivan duh)

Ja stvaaarno vjerujem da postoji jedna velika lekcija iza ovog svega sto se dogada. Svatko ce za sebe izvuci nesto i shvatiti nesto i nadam se, primijeniti u svom zivotu u buducnosti. Nesto sto je iznad materijalnog, statusnog, povrsnog. Iako te sve stvari znamo u teoriji, ali kad osjetis na kozi, drugacije je. Shvatis koliko se u sekundi sve moze promijeniti, kako smo krhki i nemocni kad nemamo kontrolu, kako je zivot dragocjen i kako je najljepse od svega pomoci, pa makar to znacilo i biti zatvoren u kuci i pridrzavati se svega sto nam kazu, a kamoli nesto drugo. Nekima djeluje prenapuhano sve, a neki se pripremaju kao da je apokalipsa. Tko zna sto nas ceka, ali svatko od nas ima nekoga za koga se boji, ako se vec ne bojimo sami za sebe. Budite mi dobro i uskoro cemo mi ovaj virus u dupe opaliti kroz disciplinu i dobru vjeru💪🏼 Podrska za sve one koji rade 24/7 da bi drugima omogucili sto vecu sigurnost, ali i oporavili one kojima to treba. ❤️ Love ya.’

Status je popratio emotivan video iz Italije, na kojem se jedan čovjek unatoč praznim ulicama i strahu koji prožima iste, latio svoje trube kako bi odsvirao pjesmu Johna Lennona ‘Imagine’.

Lanini fanovi ostali su oduševljeni nakon što su vidjeli ovaj post te su joj u komentarima poručili sljedeće:

‘Nesto najrealnije i najljepse sto se moglo procitati, vidjeti i cuti ovih dana. 😌🙏💛’, ‘Odlican tekst ❤️ u austriji ljudi ne smiju izlaziti vise, samo za posao i supermarket. Ja u međuvremenu meditiram i bavim se sam sa sobom, reflektiram i ucim od ove situacije. Žalosno kad pogledaš da u ovim trenutcima ti tek padne na pamet da svojim bliskim češće kažeš da ih voliš’, ‘Ovo je lekcija za cjelokupno čovječanstvo, da napokon počnemo cijeniti ljude oko sebe, život i zdravlje’, ‘Sve od a do ž si rekla ukratko, ali ono najpotrebnije da se svaki tvoj pratitelj pronadje u tvom postu, a i opcenito shvati stanje svijeta kako bi covjek, ti, ja, vi, mi konacno pomogli sami sebi i biti dovoljno dobri prema drugima. Nema se tu kaj vise nadodati. Pamet u glavu sada!’ i ‘Imam #feeling da se majka priroda umjesala malo i opalila nam samar jer smo zaista sve preolako poceli shvacati, pritom uopce ne pazeci na nista oko nas…i neka je…treba nam da malo zastanemo i razmislimo…’.