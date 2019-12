Lana Jurčević iskazala potporu Severini: Fanovi je razapeli u komentarima! Morate čuti što su joj poručili!

Autor: Iva Hanzen

Brojne su slavne Hrvatice iskazale podršku Severini nakon što je sud odlučio da skrbništvo nad njezinim sinom Aleksandrom dobiva Severinin bivši partner, a među njima se svakako ističe Lana Jurčević koja je na Instagramu objavila fotografiju koju je prije par dana objavila Severina, a ispod koje je sinu napisala snažne, emotive riječi.

Ispod fotografije pjevačice i sina, Lana je napisala sljedeće:

‘Ovo je takoder jedna od žena koja me podržala i to na samom mom početku. Iz tog razloga pišem ovaj tekst, jer se nikad ne ‘paćam’ u tuđe stvari, pogotovo ne privatne. Jutros sam bila na rubu suza radosnica zbog @badrich jer me razveselila, sad sam na rubu onih drugih zbog @severina i Aleksandra. Ne moram biti majka da znam da kad se lome koplja dvaju roditelja, da se lome na onom tko s tim ima najmanje veze i tko to najmanje zaslužuje, a to je dijete. Ti si prošla ‘sito i rešeto’ u životu, dizala se i padala i to te danas čini onakvom kakva jesi. I ranjiva i jaka u isto vrijeme. Čitam tvoj tekst i teško mi je… Gumicom se ljubav i osjećaji ne mogu izbrisati, privremena daljina ne može ovakvoj vezi – ništa. Ama baš ništa… Ti si ptica Feniks, Aleksandar je sigurno naslijedio dio tih gena. Samo treba izdržati, propješačiti te nemilosrdne i velike planine i po kiši i suncu i ledu, ali tamo negdje iza toga svega stoji beskraj gdje će njegove male ručice potrčati u smjeru u kojem on želi, a ne u smjeru u kojem mu se kaže da mora ići 👩‍👦♥️ 🙏🏻’

Međutim, ove su Lanine riječi među njezinim obožavateljima i obožavateljicama izazvale podijeljenje reakcije. Tako su jedni stali na Laninu i Severininu stranu, dok su drugi bili oštro protiv njih. Oni prvi pisali su komentare poput:

‘Tužno .. Mama je mama.❤️’,’Bolno… Taa, e baš❤..’, ‘Ne daj Bože nikom…’

‘Drži se Seve! Jaka ženo ima Boga i pravde! Netko gore to vidi sve!!❤️’, ‘Lijepo je biti jedan drugom podrška, Lampice bravo! ❤️’, ‘Sve majka moze da izdrži za svoje dite ❤️i ona će sigurno naći snage’.

‘Jako mi je žao Severine i malenog neopisivo !!! a vjerujem da će “kralja bakra” dočekati zasluženo jer ima Boga, ako nema pravde’, ‘Bravo Lana svaka čast kao što i pjesma kaže Rođeno moje’, ‘Ljubav je jača od svake mržnje i pobijedit će 👍’, ‘I meni je jako žao , ali svi smo uz nju . ❤️🔥’, Najviše mi je žao tog djeteta, majke koja bez njega ne može, a i otac ga voli. Onda mi ih je žao svih troje, šteta što zbog svog sina nemaju dogovor’, ‘To je teška situacija za nju i njega, kao i za dijete. Ne sudim nikom jer se to može svakome desiti’.

‘Samo da mogu da vidim šta ima u glavi ta sutkinja koja poslije 7 godina zajedničkog života s majkom odvaja dijete od te iste majke… Ja sam više puta plakala od jučer kada sam pročitala u medijima šta se jednoj ženi i njenom detetu dešava. Bože, tko je uopće ta žena koja može odvojiti dijete od majke, ima li u njoj zdravog razuma, zna li ona da je majka samo jedna, jedina, a otac može biti bilo tko?! Sad se taj otac našao brižnim, hoće uništiti odrastanje svog djeteta!!! Bori se Seve, ne odustaj, pravda je spora, ali dostižna!!!! A vama sutkino, neka služi na čast!’

‘Nažalost i meni će država ova oduzeti mog Aleksandra od 10 godina..jer eto posebna skrbnica je tako odlučila..mlađeg ne mogu uzeti, a da mogu i njega bi odgajao…užas..ne vidim dijete ne čujem..ovu tugu bol gorčinu ne mogu opisati..Žao mi je jako zbog Severine..ali ima Boga znam da je tu i njegova ruka je velika jako i sve će on to vratiti..meni je ovo kao majci preteško..danas sam suza i suza isplakala od tuge i nemoći..😪😥😭😭😭🙏’

‘Nažalost, sudstvo na prostoru svih država bivše SFRJ je totalno u k…cu; dovoljno je vidjeti da puštaju na slobodu ubojice, silovatelje i kriminalce, štite pedofile, biznismene i korumpirane političare, staju na stranu bankama i opraštaju im dugove od više milijarda eura dok običnom građaninu sjednu za vrat zbog samo deset kuna duga, sudske sporove odužuju na desetljeća da se nikad ne riješe, a istodobno zažmire na koruptivne i druge kriminalne aktivnosti samo zato jer su u pitanju članovi neke određene stranke dok istodobno jadnu bakicu bace u zatvor jer je pekla rakiju kod sebe na selu… Tako da Lana, s obzirom da je takvo sudstvo, uopće nisam iznenađen ovom presudom.’

‘@lana_jurcevic Sramota hrvatskog pravosudnog sustava. Ali kako kažeš odrast će Aleksandar, kao što sam odrasla i ja pa mu rekla idi, ucjenjuj nekoga drugog. A znate što je meni divna moja Hrvatska 14 godina poslije od tog posljednjeg susreta napravila. Poslala mi je tužbu da financijski uzdržavam oca koji za mene nikad nije brinuo, jer eto ja sam sad tamo negdje, imam novca, sad sam im važna… Moj odgovor je njima bio kao i njegov kad mu je doktor rekao da sam neuhranjena. Neka umre, imam ja važnijeg posla…To je samo primjer da svakome se vrati. Prije ili kasnije.’

Oni koji su stali protiv Severine i Lane su pak pisali komentare poput:

‘Nije na nama da sudimo, svi volimo Severinu, ali ja bih ostavila i Milana na miru, pa i on je samo čovjek’, ‘ Aj ne seri, zašto mora bit’ sve kak’ vi želite pa i on je tata da se zna zašto mi muškarci ne možemo ništa, zašto smo mi manji od vas, zašto eto, pitam te’, ‘PRESTAJEM TE PRATITI’, ‘U ovome svemu najviše će dijete ispaštati….a što se tiče roditeljstva isti su oboje on na sastancima, ona na koncertima, dadilja s djetetom, iako ga je ona vodila na nastupe a to ne odobravam al’ ok. vraćam se opet ma to da jadno nedužno dijete ispašta i ispaštat će zbog očeve a pogotovo majčine prošlosti dok je živ…..sve u svemu, mislim da je ispravna odluka, a vrijeme će svoje pokazati nažalost tako okrutno svijet funkcionira 😔’, ‘Ovo je ona porno glumica, a koji je ovo momčić?’, ‘Nemojte lupetati, ona je najviše kriva za tu situaciju nažalost sama je sebi presudila da izgubi sina…’, ‘Malog već sad u školi zajebavaju zbog pornića’, ‘Ajte ljudi on ide svom ocu! Nije Milan monstrum da mu majku brani, dijete je živo i zdravo hvala Bogu’ i ‘Tata i mama su podjednako važni. Svako drugo razmišljanje je primitivno.’