Lana Jurčević ima savršen ljubavni, ali i životni savjet za sve žene ovo ljeto!

Autor: Iva Hanzen

Lana Jurčević nas je putem svog Instagram profila počastila ne samo božanstvenom fotografijom u kupaćem kostimu, nego i fantastičnim ljubavnim savjetom koji je napisala uz nju. Svim ženama savjetovala je sljedeće: “Drage moje… sve smo mi u raznim fazama. Neke su napokon našle pravu osobu, neke su na prekretnici, neke prekidaju nešto u čemu su bile, ali jedno uvijek trebamo zapamtiti: imati vrijeme za sebe i na kraju dana ipak sebi biti najvažnije! Ja uvijek imam svoje ‘JA vrijeme’ i u kojoj god fazi bila, ono je rezervirano samo za mene, a za svaki ‘lošiji period’ samo si ponavljam: sve ovo ima neki smisao i neki viši razlog. Zato, udri brigu na veselje – Happy girls are the prettiest girls! (Sretne djevojke su najljepše djevojke) Još jedno ludo ljeto može početi☀️☀️☀️! Uživajte mi!!”

S obzirom na to da mnogi religijski i filozofski pravci, poput, primjerice budizma, govore upravo to – da stvari koje nam se događaju imaju neki smisao i viši razlog te da nisu tu kao kazna, već kao jedna prekrasna lekcija, moramo se složiti s Lanom. Također se slažemo s njom da je zdravo uzeti predah i barem sat vremena dnevno provesti isključivo i jedino samo sa sobom. To će vam posvjedočiti i doktori.