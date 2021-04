‘Kriva je asistentica’: Pogledajte fotografiju koju Khloe Kardashian pokušava hitno ukloniti s interneta

Autor: Š. P.

Iako je godinama slovila za “jedinu prirodnu” sestru iz klana Kardashian-Jenner, 36-godišnja Khloe Kardashian u posljednje je vrijeme postala sinonim za photoshop, a koliko joj se izgled drastično promijenio, svjedoči i fotografija koja je zaplovila internetom, da bi nedugo nakon objave, na traženje uspaničene Khloe, počela (zasad neuspješna) akcija njezina uklanjanja.

Na Redditu se, naime, pojavila fotografija na kojoj Khloe pozira u kupaćem kostimu i ponosno pokazuje sve svoje fizičke adute, ali i nesavršenosti.

Dok mnogi upravo zbog nesavršenosti komplimentiraju reality zvijezdu, njezin tim za odnose s javnošću svim se silama fotografiju trudi ukloniti iz virtualnog svijeta, pozivajući se pritom na povredu autorskog prava.

“To je njezino autorsko pravo”

“Fotografija je snimljena tijekom privatnog obiteljskog druženja, a na društvene je mreže postavljena bez dopuštenja, i to greškom asistentice. Khloe na njoj izgleda predivno, ali se svejedno protivi objavi i to je njezino autorsko pravo”, izjavila je za Page Six direktorica marketinga za KKW brandove Tracy Romulus.

Internet je reagirao posve očekivano – ne samo da fotografija nije uklonjena, već su po brojnim forumima počeli cirkulirati mailovi kojima PR služba obitelji Kardashian pokušava zaustaviti njezino širenje.









Dokaz je to, tvrde forumaši, da Khloe već godinama, zahvaljujući filterima i drugim čudesima modernog doba, javnosti prezentira “iskrivljenu” verziju sebe i tako šalje krivu poruku mladim djevojkama koje je prate i kopiraju.

Khloe se, barem zasad, u širokom luku kloni komentiranja i ove i svih sličnih situacija u kojima je “optužena” za loš photoshop. “Ponosna sam na svoju liniju i nikad se nisam okrenula estetskoj kirurgiji. Nisam ni protiv nje – jednog dana ću na sebi možda nešto popraviti, ali pod svojim uvjetima. Neću dopustiti da me maltretiraju na društvenim mrežama niti igdje drugdje”, izjavila je prije nekoliko godina za Cosmopolitan.









Za smanjeni nos, definiranu čeljust, pojačane obraze i druge promjene na svom licu, Khloe već godinama ima isti izgovor – “pametno” konturiranje kojim, tvrdi, na dnevnoj bazi mijenja izgled i tako privlači medijsku pozornost i, naravno, dežurne komentatore.