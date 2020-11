Kraljica Elizabeta pokušala je čak 63 puta prekinuti brak s princem Philipom zbog njegove nevjere, no ovaj savjet njezina oca spriječio ju je u tome svaki put!

Autor: Iva Hanzen

Iako kraljica Elizabeta i princ Philip naizgled imaju savršen brak, u zadnje vrijeme saznajemo da to i nije bas tako. Tako smo nedavno mogli čitati da su se kraljica i princ znali toliko posvađati da je to često znalo rezultirati i fizičkim okršajem pa je tako jednom prilikom Elizabeta Philipa gađala parom cipela i reketom za tenis, a kako prenosi entertaintimes.com, Elizabeta je navodno najmanje 63 puta pokušala okončati svoj brak s princom. Oni ističu da će kraljevski par 20. studenog proslaviti 73. godišnjicu braka, no da nemaju savršen brak. Dapače, brak kraljice i vojvode od Edinburgha još je od 1950-ih iz dana u dan sve gori. Tako se 1956. godine par suočio s bračnom krizom koja je gotovo završila razvodom. Prema izvorima, životni stil princa Philipa koji je uvijek volio koketirati nikad nije dobro sjeo kraljici. Uz to, nevjera vojvode od Edinburgha također je izazvala napetost u braku.

Iako nikad nije bilo potvrde da je princ Philip imao aferu, kraljevska autorica Sarah Bradford inzistira da tome uistinu jest tako. U svojoj je knjizi otvoreno rekla da je princ Philip više puta prevario svoju suprugu. Međutim, kraljevska stručnjakinja Ingrid Seward demantirala je tvrdnje Sarah Bradford rekavši da nema dokaza koji podupiru navode o varanju.

U Netflixovoj seriji ‘The Crown’, princ Philip je pak prikazan kao suprug sklon varanju, dok je Elizabeta prikazana kao uvijek vjerna supruga. U jednoj od scena iz 2. sezone, kraljičin zaposlenik obavještava je o mogućoj vezi princa Philipa.

Kraljici je također bilo nelagodno svaki put kad bi se princ Philip družio sa svojim prijateljima, jer bi se kući uvijek vraćao kasno i pijan. Međutim, važno je napomenuti da je ‘The Crown’ djelo fikcije. No, The Sun je prethodno sastavio popis ženskih imena s kojima je princ Philip bio povezan. Publikacija je tom prilikom tvrdila da je princ Philip imao aferu s pjevačicom, glumicom i plesačicom Pat Patkirkwood 1948. godine dok je kraljica bila trudna s princom Charlesom. Ipak, 2007. pismo između princa Philipa i Kirkwood, koje je objavljeno nakon njezine smrti, otkrilo je da je njihova veza bila samo glasina.

1956. godine princ Philip je pak krenuo na put s kraljevskom jahtom Britannia, a kući se trebao vratiti u veljači. No, kako je na jahti bio duže nego što je planirao zavrtjele su se glasine da kraljevski par ima bračnih problema. Kraljica je bila prisiljena objaviti izjavu kojom negira glasine, a nakon toga uvijek je koristila priliku da Philipa podsjeti na ovaj skandal.

Princ Philip bio je povezan i s lady Penelope Brabourne, partnericom vojvode od Edinburgha u natjecanjima u vožnji kočijama od 1994. godine. Pokušavajući pokazati da joj glasine ne smetaju, kraljica je odlučila pozivati Brabournea na razne događaje i prigode, a prema savjetu svog oca kralja Georgea VI. uvijek se trudila dati svom suprugu više slobode jer joj je otac objasnio da su muškarci skloni varanju i da je to sasvim u redu jer ionako imaju periode kada su mirni i preferiraju obiteljski život.