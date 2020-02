KOJE ŽENE! Nina Badrić i Žanamari u sličnom outfitu! Koja više ‘ubija’ svojim seksepilom?

Autor: Iva Hanzen

Ostali smo oduševljeni kad smo vidjeli da su se i Nina Badrić i Žanamari Perčić pojavile u vrlo sličnom izdanju i to obje u sakou. Ninu smo već mnogo puta vidjeli u odijelima i sakoima i zaista joj stoje sjajno, no ovaj put je hrabro pokazala dekolte, što je looku dalo izrazitu dozu zavodljivosti. Žanamari pak nismo naviknuti gledati u sakou, no moramo reći da i njoj ovaj komad pristaje sjajno. I ona je izvukla maksimalnu dozu seksepila iz ovog inače formalnog komada i to također prekrasnim dekolteom.

View this post on Instagram Simplicity is the key. 💫 #07032020ARENA #ninabadric A post shared by Nina Badrić (@badrich) on Feb 9, 2020 at 7:48am PST

Žanamari smo upitali da nam prokomentira ovaj modni izbor. Evo što nam je otkrila.

Kako to da si se odlučila na sako? Inače baš ne biraš ovaj odjevni predmet, a stoji ti sjajno!

Ja volim sakoe jako i nosila bi ih stalno, ali mom mužu nisu najženstveniji odjevni predmet pa valjda podsvjesno inače izbjegavam.

Laska li ti sto je i Nina odabrala slican outfit ili misliš da je to slučajnost?

Nina mi je top i stilom i kao pjevacica… odabir outfita je sigurno slučajnost, ali što se ukusa tiče, imamo dosta podudarnih točaka.

Imaš neki savjet za žene koje, primjerice za posao, moraju nositi uniformirana izdanja, a opet žele određenu dozu seksepila u svojim outfitima?

Što se tiče naglašavanja ženstvenosti, ako se mora nositi odijelo, svakako savjetujem neki ženstveni remen preko sakoa, a za donji dio odabrati uže krojene hlače ili pencil suknju.