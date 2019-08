‘Koja si ti zvijer od žene’ Žanamari uzrokovala skandal golišavom fotografijom, no fanovi joj oprostili nakon što je objavila OVO!

Autor: Iva Hanzen

Pratitelji Žanamari Perčić žestoko su napali pjevačicu nakon što je, pored jedne od posljednjih seksi fotografija na svom Instagram profilu, natuknula kako postoje dvostruki standardi za ženske i muške golišave fotografije. ‘Fotke razgolićenih muškaraca su svima sasvim ok, support, divljenje, ono fitness, sport je to – kod njih… a kad žena objavi sliku s plaže krene automatski seksizam na kvadrat’, napisala je tad. Ovo je razljutilo fanove do te mjere da je objava rezultirala pravim skandalom pa su joj pisali ružne komentare poput:

‘Stvar je da su ti 95 posto slika s temom guzice i sise na gotovo tako da se ja na tvom mjestu ne bi žalio. Da je 5% takvih slika komentari bi bili drukčiji. I btw, nije čovjeku nitko drugi kriv nego si je sve kriv i zaslužan sam’, ‘Pa kad ti budeš imala pokazati išta osim debelog dupeta onda će i to bit sport i fitness‘, ‘Nisam ljubomorna, lijepa si, al’to je sve. Djeluješ šuplje i prazno, kao i sve tvoje kolegice “Instagramuše”. I sve sličite, uopće vam ne razlikujem lica. Kakav glup svijet braćo moja mila’.

Misli smo da joj nikada neće oprostiti ovu iskrenu objavu, no posljednjom fotografijom u kupaćem kostimu opet je pridobila mnoge na svoju stranu. Bila je toliko seksi da su joj posali isključivo pozitivne komentare poput: ‘Najzgodnija i najsavršenija žena, nema dalje… 👌’, ‘Žena ruši Instagram iz dana u dan🤯🔥🔥’, ‘Ne prestaje goriti u tebe 🔥🔥’, ‘Koja si ti zvijer od žene🔥🔥’ i ‘Gori sve, puca 🔥🔥🔥’. O ovoj je fotografiji riječ.