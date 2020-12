Kim Kardashian se zbog ovog razloga ne može razvesti od Kanyea Westa! Evo kako trenutačno izgleda njihov brak!

Autor: Iva Hanzen

Kim Kardashian i Kanye West ovo su ljeto prošli kroz težak period u svom odnosu, a opet je njihov brak preživio i ta teška vremena. Unatoč tome što je Kanye Kim optužio da ga želi strpati u ludnicu, Kim je čitavo vrijeme imala samo riječi hvale i razumijevanja za supruga. Zato mnogi tvrde da se ikona reality TV-a neće razvesti od muža s kojim je već šest godina u braku, i evo na temelju čega iznose svoje tvrdnje.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Par se vjenčao 2014. godine i zajedno ima četvero djece. Priča se da dok djeca uglavnom žive s majkom u Los Angelesu, povremeno posjećuju oca na njegovom ranču u Wyomingu. Čini se da ovaj aranžman za sada funkcionira dobro. U međuvremenu, izvor je rekao magazinu People da premda su Kardashian i reper još uvijek zajedno, vode drugačiji život. Dok je vlasnica beauty tvrtke ‘KKW Beauty’ zauzeta radom i projektima na svom brendu, Kanye West je posvećen glazbenoj karijeri. Medijska izvješća pokazuju da je zvijezda showa ‘Keeping up with the Kardashians’ zadovoljna kako stvari idu u njezinom ljubavnom i poslovnom životu, a Kim je k tome usredotočena i na neka druga pitanja. Primjerice, Kardashian je uvjerena da će njezini napori na promjeni kaznenopravnog sustava u SAD-u dati rezultate. Ljepotica i poslovna žena naime pohađa i studij prava jer teži tome da bude odvjetnica baš kao i njezin pokojni otac. Čini se da je njezina obitelj izuzetno ponosna na nju.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Iako par radije živi na različitim mjestima, izgleda se neće uskoro razvesti. Izvor za People tvrdi da Kanye West jako voli svoju suprugu i da ju još uvijek poštuje. Drugi izvor inzistira na tome da Kim, ujedno majka četvero djece, ne planira uskoro napustiti muža, a West također nije spreman na gubitak supruge i obitelji. Razlog zbog kojeg vjerojatno neće podnijeti zahtjev za razvod braka unatoč stresnom periodu jest taj što su, zasad, sretni kako stvari stoje. Kardashian većinu vremena mora boraviti u Los Angelesu, dok reper većinom živi u Wyomingu. Voli biti na svom ranču, a oboje izgledaju zadovoljni svojim životom, navodi Hollywood Life.

U međuvremenu, 43-godišnji reper rijetko se pojavljuje u javnosti, ali i na društvenim mrežama, pogotovo nakon neuspjelog pokušaja da postane predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Kanye West posljednji je put viđen na Twitteru 4. studenog 2020., a nije se javno svađao s klanom Kardashian-Jenner otkako je njegova supruga proslavila 40. rođendan u listopadu ove godine.

S druge strane, posljednjih je dana za Kardashian bilo burno. Aktivno se protivila smrtnoj kazni Brandonu Bernardu i željela ju je pretvoriti u doživotni zatvor. Inače, Bernard je osuđen zbog sudjelovanja u ubojstvu mladog para 1999. godine. Kim Kardashian bila je jedna od mnogih slavnih osoba koje su apelirale na Donalda Trumpa da mu ublaži kaznu. Međutim, njegovo se pogubljenje dogodilo ovog četvrtka, navodi Daily Mail.