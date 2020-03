Kim Kardashian objavila proročanstvo vezano uz koronavirus koje je srušilo internet! I Marijana Batinić ima što za reći na ovu temu!

Panika zbog koronavirusa ne jenjava pa su se ovom temom odlučili pozabaviti ne samo naši, već i svjetski celebovi. Kod nas je prvo Antonija Blaće reagirala i to putem Instagram Storyja u kojem je pitala svoje fanove boje se li ovog zloglasnog virusa. Dok jedni misle da je cijela priča prenapuhana, drugi tvrde da sve rješava molitva, odnosno da vjera uništava i koronu, a treći se jednostavno slažu s time da treba prati ruke i voditi se uputama od strane doktora koje se tiču higijene, saznali smo od njezinih fanova.

Sada se i Marijana Batinić putem Instagram Storya obratila javnosti te je također savjetovala svoje fanove da vode više brige oko higijene. Evo što nam je ona poručila putem svojih Insta Storyja.

Na svjetskoj razini, među reakcijama celebova na koronavirus, najviše pažnje plijeni ona Kim Kardashian. Starleta i poduzetnica prvo je na svom Twitter profilu objavila fotografiju na kojoj možemo vidjeti popis svih mogućih virusa, ratova i terorističkih te političkih organizacija za koje smo mislili da predstavljaju opasnost ljudskoj vrsti sve od 2001. godine pa do danas. Na spomenutoj listi su, kao što vidite niže, antraks, svinjska i ptičja gripa, Ebola, Zika virus, treći svjetski rat i financijska kriza iz 2008. godine, dok se spominje i organizacija ISIS.

Ovim je Kim htjela dati do znanja da ne paničaramo te je kratko poručila fanovima: ‘Istina je da nas strah ubija. Ugasite televizore i perite ruke’.

Nakon toga je podijelila i dio iz knjige ‘End of Days’ američke autorice i vidovnjakinje Sylvije Brown koja je još 2008. godine tvrdila da će se 2020. pojaviti bolest slična upali pluća koja će se proširiti po cijelom svijetu, a ljudi neće znati lijek za nju. Međutim, ista će nestati jednako brzo i mistično kao što je i došla, no pojavit će se opet za deset godina te će onda zauvijek nestati. Proročanstvo je u svega dan od objavljivanja pokorilo Twitter pa lista ljudi koja ga dijeli raste munjevitom brzinom.

Kim Kardashian shares a passage from the late psychic Sylvia Browne that some claim points to the coronavirus outbreak https://t.co/9mCRnxMLeR

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 12, 2020