Katy Perry: ‘Od kad sam mama više ne brijem noge’ ‘Više nemamo vremena za seks’, dodao njezin zaručnik!

Da ni slavnim mamama nije lako dokazuje i Katy Perry koja je izjavila da je sa svog popisa obveza morala skinuti brijanje nogu otkako je rodila dijete.

U nedjeljnoj epizodi showa “American Idol”, 36-godišnja pjevačica otkrila je da se odrekla britvice otkako je u kolovozu rodila kćer Daisy Dove sa zaručnikom Orlandom Bloomom.

Perry, sutkinja u showu, rekla je natjecateljici Cassandri Coleman: “Kao nova majka nemam baš puno vremena, pa sam prestala brijati noge”. Nastavila je: „Ali kad ste pjevali, dlačice na mojim nogama narasle su za centimetar i pol. Jeza u cijelom tijelu! Bilo je nevjerojatno”.

Čak je kolegama sucima dala pogled na svoje dlačice, ispruživši noge na stolu.

