Katie Holmes se ne boji ludila bivšeg supruga! Nakon što je čula da joj želi oteti kćer reagirala neočekivano!

View this post on Instagram

Sweet Suri Cruise, 14, with her mom Katie Holmes in SoHo New York the 12th of June! 😍😍😍 . . . . . #suricruise #katieholmes #tomcruise #celebritykids #celebkids #celebrities #famouspeople #celebritynews #celebnews #celebrityfashion #celebritystyle #celebritygossip #celebgossip #famouskids #celebrityspotting #celebritysighting #celebritylife #celebritylifestyle #celebrityface #celebritydress #motherdaughtertime #motherdaughterlove