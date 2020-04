Kate Middleton novim djetetom pokušava spasiti brak nakon Williamove nevjere? Meghan nije oduševljena viješću da je Kate trudna, a Harry je!

Autor: Iva Hanzen

Iako je portal Gossip Cop, koji se bavi raskrinkavanjem tračeva o slavnima koji nemaju apsolutno nikakave veze s istinom, ustvrdio kako Kate Middleton nikad nije rekla da je po četvrti put trudna, a i njezina tanašna linija nikad više nije dolazila do izražaja, mediji uporno pišu kako je Kate opet trudna. U međuvremenu se mnogo puta pojavljivala u javnosti, a svaki put smo ostali osupnuti njezinim tankim strukom i izrazito ravnim trbuhom. K tome je Gossip Cop u svom članku lijepo objasnio da Kate jest rekla kako bi voljela imati četvero djece i kako bi to svakako bile divne vijesti, s obzirom na događanja unutar kraljevske obitelji proteklih mjeseci, no kako trenutačno nije trudna, a pogotovo ne s blizancima kako su nagađali neki tablodi.

No, sad američki časopis In Touch Weekly tvrdi da Kate ipak je trudna i da im je anonimni izvor otkrio kako su Kate i William oduvijek imali u planu mnogo djece te kako već dugo rade na četvrtom djetetu, ali im to nikako nije polazilo za rukom sve do sad. Ova trudnoća izrazito im je bitna jer im predstavlja blagoslov nakon teške godine koju su prošli, a koja nije bila teška samo zbog najnovijih događanja, kao što su koronavirus i Harryjeva i Meghanina abdikacija, već i Williamova navodna nevjera.

Podsjetimo, William je navodno imao aferu s Rose Hanbury, njegovom i Kateinom zajedničkom prijateljicom koja je udana za 58-godišnjeg markiza Davida Cholmondeleya. Williamova nevjera još nije 100% potvrđena, no činjenica je da Rose ima 35 godina, dok William ima 37 pa su svakako bliži godinama, nego što je Rose s vlastitim suprugom, dok se isto tako dobro zna da se Rose, Kate, William i David jako često druže i uvijek su zajedno na svim bitnim eventima koji se tiču visokog britanskog društva. Bar je tako bilo do nedavno. Svakako je zanimljivo i to da je princ William pobjesnio te je prijetio medijima kada je priča o njegovoj aferi puštena van, dok se Kate strašno udaljila od Rose te ju više ne želi vidjeti na društvenim događanjima na kojima su se prije susretale. Ovo je zanimljivo jer i britanski i američki tablodi ne prestaju pisati o britanskoj kraljevskoj obitelji već desetljećima i u međuvremenu je pušteno jako puno informacija koje se tiču i Williama pa nikad nije reagirao, sve dok nisu počeli pisati o njegovoj aferi s Rose, a znate kako se kaže: Gdje ima dima, ima i vatre.

U svakom slučaju izvor za In Touch Weekly tvrdi da je Kate trudna upravo zbog pokušaja obnove braka nakon Williamove nevjere te dodaje kako Kate u ovoj trudnoći nema baš nikakvih poteškoća, pogotovo ne onih s jutarnjim mučninama koje su joj pričinjavale strahovit problem u protekle tri trudnoće. Isti izvor također je dodao i to da su Kate i William javili Harryju i Meghan da očekuju prinovu, no dok je Harry navodno presretan, Meghan ne samo da nije oduševljena, već je potpuno ravnodušna.

Nama i dalje nije jasno kako je moguće da Kate ima tako predivno ravan trbuh ako je, sudeći po natpisima medijima, trudna već tri mjeseca, no istina će svakako izaći na vidjelo kroz koji mjesec.