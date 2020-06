Kate Middleton napokon progovorila o svom odnosu s Meghan Markle! Međutim, javnost skeptična i iznenađena!

Autor: Iva Hanzen

Iako britanski tabloidi pišu sve i svašta o britanskoj kraljevskoj obitelji, ona gotovo nikad ne reagira na njihove natpise.

Zato najnovija reakcija britanskog dvora usmjerena ka britanskim tabloidima itekako čudi te predstavlja pravi presedan. Naime, kraljevska je obitelj objavila službeno priopćenje u kojem iznosi svoje mišljenje o medijskim natpisima koji već dvije godine, točnije od kako su Meghan Markle i princ Harry u braku, tvrde da su Kate Middleton i Meghan na ratnoj nozi.

U njihovom priopćenju stoji da su ovi natpisi puni netočnosti, laži i krivih informacija koje nisu provjerene u Kensingtonskoj palači.

Uz službenog glasnogovornika britanske kraljevske obitelji koji je objavio ovo priopćenje, oglasio se Richard Kay, koji britansku kraljevsku obitelj prati cijeli svoj radni vijek, a koji tvrdi da odnosi Kate i Meghan jesu narušeni od samog početaka, no kako su mnogi od natpisa apsurdni.

No, najzanimljivije u cijeloj priči je to da se sada i Kate Middleton oglasila, a ona je vrlo kratka u svojim izjavama za javnost i svoj privatni život krije kao zmija noge, čak i u iznimno teškim periodima, poput trenutaka u kojima se mnogo pisalo o nevjerama njezinog supruga princa Williama. Ovim je ne samo iznenadila javnost koja je već itekako naviknuta na tihu i pokornu Kate, već je i prekršila kraljevski protokol jer se o situaciji s Meghan oglasila i putem vlastitog glasnogovornika.

Očito misli da službeno priopćenje kraljevske obitelji nije dovoljno pa je i sama poručila javnosti da sporni medijski natpisi sadrže mnogo netočnosti i iskrivljenih slika, a najavila je i tužbu protiv nekih tabloida te je posebno naglasila kako će poduzeti sve potrebne pravne radnje kako bi spriječila da se priče o njoj i Meghan ponavljaju.

Ipak, moramo reći kako nam je ova Kateina odluka itekako sumnjiva, jer ako gledamo unazad, članovi kraljevske obitelji obrušavaju se na medije isključivo u situacijama u kojima mediji zaista jesu u pravu, poput brojnih afera princa Williama za koje čak postoje neki dokazi. Znate kako se kaže – gdje ima dima ima i vatre pa je moguće da Kate ne želi da njezin ‘prljavi veš’ izađe van te da joj nije toliko do same Meghan, koliko do toga da očuva svoj imidž. Zašto bi inače Richard Kay, koji je itekako upućen u zbivanja na kraljevskom dvoru, rekao da mediji ipak jesu u pravu kada pišu o Kate i Meghan?