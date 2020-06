Kate Middleton nađena na podu kupaonice sklupčana, histerična i uplakana! Morali zvati liječnike!

Autor: Iva Hanzen

Naizgled, princ William i Kate Middleton imaju brak iz snova i to već devet godina, no u suštini stvari ipak nisu tako savršene. Već punih godinu dana piše se o tome kako je William imao aferu s Rose Hanbury, njegovom i Kateinom zajedničkom prijateljicom, koja je udana za duplo starijeg markiza Davida Cholmondeleya, a izgleda da ovo nije jedina afera koju je imao u braku s Kate. William je izgleda prevario svoju suprugu i prije tri godine na skijanju u Švicarskoj i to s australskim top modelom Sophie Taylor, a na YouTubeu je čak dostupan video na kojem princ divlje pleše u noćnom klubu, pritom držeći Sophie oko struka.

‘Gdje ima dima ima, ima i vatre’, kaže se pa je zanimljivo da je William čak prijetio britanskim tabloidima da će ih tužiti ako ne prestanu pisati o njegovim aferama, a dobro se zna da članovi britanske kraljevske obitelji baš nikad ne reagiraju na novinske natpise, što god od njima pisali, sve dok se ne pokaže da mediji ipak jesu u pravu i da s pravom naslućuju da se neki događaji ipak jesu dogodili.

U svakom slučaju, nije teško zamisliti kako se Kate osjećala kada je saznala da ju je William prevario i to pogotovo s Rose jer je tad, da stvar bude gora, bila trudna s trećim djetetom, a sada je tabloid Globe lansirao priču u kojoj detaljno govore o tome kako se Kate osjećala kada je saznala za Williama i Rose. Globe tako tvrdi da je Kate ovo saznala u obiteljskoj kući svojh roditelja, a čim je čula za nesretnu vijest, uplakana i histerična je otrčala u kupaonicu gdje se zatvorila da bi ju roditelji nešto kasnije našli sklupčanu na podu. Bilo joj je toliko loše da su njezini roditelji morali zvati ne samo Williama, već i liječnike, a oporavljala se, kako psihički, tako i fizički, jako dugo nakon toga. Tako je mjesecima nakon ovog događaja odbijala jesti, a s obzirom na njezinu drastično mršavu liniju, svi se možemo složiti da ju je ovaj događaj stvarno pogodio.

Mi joj skidamo kapu jer na svakom događanju na kojem se pojavi s Williamom ne skida osmijeh s lica, a znate kako se kaže: ‘Veliku snagu ima onaj tko može prešutjeti i kada je u pravu’.