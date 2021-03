Kate Middleton i princ William upozoravaju: ‘Posao još nije gotov kada je riječ o mentalnom zdravlju’

Kate Middleton i princ William nastavljaju svoju kampanju za svijest o mentalnom zdravlju. Sjedeći pred fotografijama svoje troje djece, kraljevski par snimio je videoporuku u kojoj zahvaljuje svima koji su bili dio kampanje Ujedinjenih nacija ‘Time to Change’ za ukidanje stigmi vezanih uz mentalno blagostanje.

The Duke and Duchess of Cambridge have shared a message thanking everyone who has been part of Time to Change’s campaign to end mental health stigma.

Find out how you can continue to be involved here 👉 https://t.co/IqLUgWG8WT@KensingtonRoyal pic.twitter.com/hEBesBFZhI

