Karleuša se hvali trbuhom poput Severininog, no mi smo saznali kako zapravo izgleda! Koji photoshop!

Autor: Iva Hanzen

To da Jelena Karleuša obožava photoshop i nije neka novost, ali ovako se besramno ‘izfotošopirati’, to stvarno nema smisla. Srpska je pjevačica tako na Instagramu objavila fotografiju s koncerta na kojoj se hvali nikad vitkijim tijelom i to u donjem rublju.

Osim lica, najviše voli ‘fotošopirati’ trbuh koji joj je očito bolna točka. Naime, svatko tko je bio na nekom njezinom koncertu može posvjedočiti da pjevačica zapravo ima poprilično mnogo sala u području trbuha, što je primjerice vidljivo na videosadržajima ispod, ali i na fotografijama koje slijede odmah iza videa.