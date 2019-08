KAO SCENA IZ PORNO FILMA: Jelena Rozga na koljenima s OGROMNIM grudima ‘na izvolte’

Autor: Iva Hanzen

Jelena Rozga na Instagramu najčešće objavljuje fotografije svojih odjevnih kombinacija, no ovaj je put učinila nešto što nikad dosad nije. Kleknula je na koljena i dala je da je fotografiraju ne samo u toj pozi nego i s grudima “na izvolte”. To je potaknulo oprečne rekacije njezinih fanova.

Svi su, naravno, ostali paf nakon ovakve fotografije Jelene Rozge te su pjevačicu obasuli brojnim pozitivnim komentarima. No, jedan obožavatelj smatra da su ovakve objave čisto omalovažavanje te su, kako se izrazio, “poziv na parenje”. Smatra da je pjevačica na to prinuđena te da bi je trebalo spasiti.

“Nije grijeh kleknut i isprosit ljubav, i žene to mogu. Ipak, konotacija je nešto drugačija kad se to radi s dubokim crvenim dekolteom, to je baš klasičan poziv na parenje, trebalo bi je spasiti, ne može to odraditi sama, takve fotke nisu za nju, al’ voda je došla do grla pa žena rasipa bisere po podu da ih netko pokupi”, napisao je dotični.

Ipak, svi ostali Jelenini fanovi bili su oduševljeni te su pisali komentare poput:

“Ja, na koljenima sam… 🤔”, “Žena u najboljim godinama koja izgleda bolje nego neke mlađe devojke. Bez grama plastike na sebi, prava si boginja”, “Najljepša i Najjednostavnija Osoba na Hrvatskoj estradi i regionu i Takva ostani Uvijek 😘 Lady Jele pardon Prinčipesa”, “Kakva je riba ova Rozga, ju ju ju….. 😋”, “Ajmeee, op, op koja ljepota. Kraljice, jedva čekam Osijek nadam se da ćemo se i slikat. Predivna si Jele za infarkt dobit😂. Anđeosko lice kraljica prava❤”, “Bomba💝”, “Sve lipša i lipša svakim danom sve mlađa moja kraljica”, “Srce mi lupa 200 na sat”,”Nestvarno lepa i zgodna!LEPOTICA💕” i “Maestralna džepna venera 😍”, pisali su oduševljeni obožavatelji.