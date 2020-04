Kao da koronavirus nije dovoljan! Prvo dobila lupus, a sad se bori i s psihičkim problemima! Selena Gomez otkrila novu dijagnozu!

Autor: Iva Hanzen

Svi već dobro znaju da se pjevačica i glumica Selena Gomez dugi niz godina bori s lupusom, kao i to da iza sebe ima tešku vezu s pjevačem Justinom Bieberom, s kojim je prekidala i ulazila u odnos nekoliko puta i to u periodu od deset godina. Nakon zadnjeg prekida otvoreno je pričala koliko ju je odnos sa samodestruktivnim i problematičnim Justinom trajno oštetio, a samo možemo zamisliti kako se osjećala kada se pjevač u rujnu 2018. neočekivano oženio manekenkom Hailey Baldwin, premda je netom prije toga opet ‘mutio’ sa Selenom. Izgleda da ju je ovo shrvalo jer mjesecima nije bila prisutna u medijima pa čak ni na društvenim mrežama.

View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Feb 10, 2020 at 6:18pm PST

Kao da sve ovo, uz pandemiju koronavirusa, nije dovoljno, Selena je sada priznala kako pati i od psihičkih problema, konkretno od bipolarnog poremećaja. Ovaj poremećaj karakteriziraju snažne promjene raspoloženja i aktivnosti pa je tako osoba u jednom trenutku u stanju povećane energije i aktivnosti, dok je u drugom trenutku tužna, bezvoljna, gubi apetit i libido i slično. Prva opisana faza je faza manije, dok je druga faza depresije, a one se međusobno stalno izmjenjuju, nekad u samo jednom danu, a nekad iz mjeseca u mjesec. Pjevačica nije otkrila koristi li litij, lijek koji se propisuje bolesnicima kao što je ona kako bi lakše navigirali ove dvije spomenute faze.

No, u svakom slučaju je velika stvar da je uopće priznala ovakvo što, pogotovo jer je psihičko zdravlje i dalje obilježeno strašnom stigmom. Možda joj je bilo lakše to podijeliti s pjevačicom Miley Cyrus, koju zna od djetinjstva, a koja je odlučila snimati intervjue s poznatim prijateljima na svom Instagram profilu kako bi popunila vrijeme dok traje pandemija koronavirusa, s obzirom na to da je bila prisiljena otkazati sve nastupe. Upravo je u gostovanju kod Miley, Selena priznala da se godinama nosila s naglim oscilacijama u ponašanju, ali nije si znala objasniti zašto one dolaze tako iznenadno. Na kraju se uputila u bolnicu McLean u Massachusettsu, koja je prema njezinom mišljenju najbolji izbor kada je u pitanju psihološka pomoć. Ova odluka ju je spasila jer su joj liječnici postavili dijagnozu te su je uputili kako se nositi sa simptomima.