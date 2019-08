Kad vidite što je Renata Sopek u stanju izvesti s tijelom PAST ĆETE NA KOLJENA! Ovo mogu rijetki, a i superseksi je!

Autor: Iva Hanzen

Slavni Hrvati apsolutno obožavaju nenaseljeni otočić Vela Stupa u blizini Korčule, a njegova posebnost, osim naravno činjenice da je nenasljen, leži i u tome što se na njemu nalazi Moro Beach Stupe – jedinstveni koncept bara i restorana na plaži. Ovaj atraktivan prostor obuhvaća vez za plovila svih veličina, restoran, lounge prostor, šank i prekrasnu plažu, a posebna je atrakcija velika ljuljačka na kojoj se valjda slikala svaka poznata Hrvatica. No, niti jedna ne može ono što na toj ljuljački može Renata Sopek. Nakon što je pozirala u kupaćem u klasičnoj pozi, lijepa se voditeljica okrenula naglavačke. Za to su potrebni stvarno jaki trbušni mišići pa joj skidamo kapu do poda.

Neki su fanovi nakon ovog Renatu optužili da je ovo fotomontaža, ali s obzirom na to da znamo koliko voditeljica vježba, sigurni smo da to nije istina. S tim se slažu i ostali fanovi koji su ostavili brojne pozitivne komentare ispod ove objave poput: ‘Ajme luda siii😂’, ‘Ajme to još nisam vidjela’, ‘Top’, ‘Super🙃’ i ‘Vrh mala’.