Kad čujete kolike novce nude Meghan Markle da se vrati glumi past ćete u nesvijest! SVI JU ŽELE!

Autor: Iva Hanzen

Unatoč tome što je odluka Meghan Markle i princa Harryja uzrokovala strašnu kontroverzu, a neki čak tvrde i trzavice među parom, Meghan na svom zadnjem javnom pojavljivanju i to onom u Londonu na dodjeli nagrada Endeavour Fund, nije skidala osmijeh s lica, čak niti nakon što je čula i neke negativne usklike iz naroda, koji se s pomiješanim osjećajima, okupio kako bi vidio slavni par. No, ako je vjerovati tabloidu Mirror, Meghan itekako ima razloga za sreću. Riječ je o njezinom novom glumačkom angažmanu i to u seriji ‘Suits’ u kojoj je glumila prije udaje za Harryja i koja je postala toliko popularnom upravo zbog Meghan.

Doduše, nisu joj se javili iz ‘Suitsa’, već iz njemačke kozmetičke tvrtke Biotulin koja Meghan nudi suludih 5 milijuna dolara, odnosno 33137000 kuna za svakih pet sekundi njezinog ponovnog pojavljivanja u ovoj seriji. Glumica još nije potvrdila prihvaća li ovu ponudu jer joj navodno nude i neke veće glumačke uloge. No, jedno je sigurno, dok za Harryja još ne znamo, Meghan se svakako isplatilo otići iz britanske kraljevske obitelji.