Jessica Alba o povlačenju iz glume na vrhuncu karijere: ‘Stvarno je teško biti sretan kad nemaš zdravlje’

Autor: Iva Hanzen

Jessica Alba se napokon otvorila po pitanju svoje odluku da se povuče iz glume nakon rođenja svog prvog djeteta. 39-godišnja glumica i suosnivačica tvrtke The Honest Company nalazi se na naslovnici magazina Romper za ožujak pa je sukladno tome razgovarala s publikacijom o tome kako je to što je postala majka svoje kćeri Honor 2008. promijenilo način na koji je gledala na svoje zdravlje i svoju karijeru.

“Moja je majka imala rak u jako mladoj dobi. Mnoge žene u mojoj obitelji preboljele su različite karcinome, ali niti jedan nije bio genetski nasljedan”, rekla je Alba također dodajući da je “odrasla s kroničnim bolestima”.

“Imala sam pet operacija prije svoje 11. godine. Imala sam i kronične alergije i bila sam često hospitalizirana kao dijete. Imala sam ovaj trenutak, željela sam živjeti i napredovati i provesti što više vremena s ovom malom osoba koju donosim na svijet”, rekla je i dodala: “Dakle, moje je zdravlje važno. Želim da ta mala osoba bude zdrava. I stvarno je teško biti sretan kad nemaš zdravlje”.

“To me stvarno motiviralo. Moja motivacija nije bila poput: ‘Hoću li se ikad više zaposliti?’ Iskreno, bila sam na vrhu svoje karijere”, rekla je Alba.









Nakon Honorinog rođenja, Alba je shvatila da se “ne može vratiti onome što je prije radila i biti autentična. “Jednostavno nisam mogla. Jednostavno me više nije bilo briga za to. Bilo je to nešto veće. Osjećala sam da ću na neki način dobiti novu platformu i pitala sam se što mogu učiniti s njom, a što bi moglo imati smisla i donijeti razliku. Tu sam stvarnost upravo osjećala tako jako kad sam prvi put postala mama”, objasnila je glumica koja je također majka kćeri Haven (9) i sina Hayesa (3), a koje je kao i Honor dobila sa suprugom Cashom Warrenom (42).