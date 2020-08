Jennifer ipak pružila ruku pomirenja Angelini Jolie! Malo bi koja žena reagirala kao Angelina i Jennifer u ovoj situaciji!

Autor: Iva Hanzen

Iako se sve ove godine pisalo o tome kako se Jennifer Aniston i Angelina Jolie ne podnose, najnovije informacije vezane uz najslavniji ljubavni trojac u povijesti tvrde drugačije. Naime, Angelina je i prije tvrdila da ona nije kriva za raspad Jenniferina i Bradova braka i da Brad nije prevario Jennifer s njom. “Nikad ne bih mogla biti s oženjenim muškarcem nakon što sam gledala kako moj otac vara moju majku i koliko moja majka pati zbog toga”, rekla je Angelina svojedobno.

Naime, kako su Brad i Angelina završili u vezi vrlo brzo nakon snimanja filma “Mr. and Mrs. Smith”, mediji su odmah zaključili da su Brad i Angelina počeli svoju romansu već na setu, iako je Brad tada još bio u braku s Jennifer. No, prema najnovijim informacijama, uopće nije bilo tako. Angelina ne samo da nije potencirala to da Brad prevari Jennifer, već je osjećala i strašno poštovanje prema Jennifer, i to ne samo kao prema glumici nego i kao prema osobi. Štoviše, kada je Angelina upoznala Brada, nije puno znala o njegovu privatnom životu, osim onog što je imala prilike čitati u medijima. Ono što je znala jest da voli Jennifer i da Brad i Jennifer nisu samo ljubavnici u braku nego i najbolji prijatelji. Uz to, Angelina nikad nije vidjela Jennifer uživo, upoznala ju je tek na setu spomenutog filma i tada su lijepo razgovarale, a Jennifer je čak rekla kako je Brad strašno uzbuđen zbog toga što će raditi s Angelinom.

Nakon Jenniferinai Bradova razvoda, ni Jen ni Angelina nisu mnogo govorile o onome što se dogodilo, već su dapače davale šture izjave, ali izjave iz kojih se nije dalo naslutiti da jedna drugoj išta zamjeraju. Jennifer je svakako u cijeloj priči najviše patila, ali je sve ponosno i snažno podnijela a da s medijima nije dijelila svoju tugu, dok Angelina ni u jednom trenutku nije izjavila nešto što bi moglo povrijediti Jen. Stoga danas slobodno možemo zaključiti da su rat između dviju glumica zakuhali mediji koji su iskoristili situaciju u kojoj Angelina i Jen nisu puno govorile jedna o drugoj, ali kako sada saznajemo, ne iz mržnje, nego upravo suprotno – iz velikog poštovanja i razumijevanja. Uostalom, i Angelina i Jen su izuzetno duhovne osobe i uistinu žive svoju duhovnost pa nije čudno što su u situaciji koja je zapravo bila bolna za sve odlučile biti bolje osobe, a ne srozavati se na pljuvanje jedna po drugoj.