Jennifer Garner iskreno o odgoju djece tijekom ‘lockdowna’! ‘Imala sam par ispada gnjeva, nekad se moraš maknuti od djece’

Autor: Iva Hanzen

Jennifer Garner se nalazi na ovotjednoj naslovnici magazina People te je stoga s publikacijom podijelila neka razmišljanja, ponajviše vezana uz odgoj djece. Tako se dotaknila višegodišnje tradicije prema kojoj dopušta svojoj djeci Violet (15), Seraphini (12) i Samu (9) da s njezinim bivšim suprugom Benom Affleckom (48) provedu jedan dan u godini, radeći što god žele, naravno u okviru razuma.

Što se tiče Garner, njoj pak tijekom jednog takvog dana “ne bi smetao sladoled za doručak”. “Vjerojatno bih otišala u taj mali kafić, Huckleberry, i tamo bih uzela jaja i šunku, odnosno engleski muffin od pršuta i pesta i sjajan cappuccino s nekoliko bliskih prijateljica. Našao bi se tu zabavan grupni trening, a vjerojatno i šetnja. Uživale bismo u prekrasnom nebu, uz puno razgovora i onda bi se vjerojatno našlo malo vremena za djecu. Svima nam je potrebna avantura”, otkrila je Garner za People.

48-godišnja glumica također je pokušala ostati optimistična za svoju djecu dok je njezina obitelj bila sklonjena u kuću u L.A.-u za vrijeme pandemije. No, nije mogla biti pozitivna cijelo vrijeme, priznaje. “Imala sam nekoliko gnjevnih ispada. I nadam se da su ih imala i moja djeca. Mislim da to morate učiniti. Morate se nositi sa svojim osjećajima. Ipak, na toliko toga moram biti zahvalna”. Pomoglo joj je i pronalaženje načina uz pomoć kojih možemo podići svoje rasploženje. “Udahnete duboko i počnete mozgati o tome što možemo učiniti da pomognemo. Poput moje kćeri koja voli pomagati ljudima na GoFundMeu, pa je za Božić tražila malo GoFundMe novca. Rekla je da se bolje osjeća nakon što to napravi”, objasnila je Garner.

Što se tiče malih pogoršanja raspoloženja s kojima se većina mama svakodnevno suočava, Garner doživljava i ovo pa je detaljno objasnila da ju sljedeće ponašanje jako izbaci iz takta. “Djeca koja vas ignoriraju kad razgovarate s njima pet puta zaredom. Kad su zlobna jedno prema drugom. Ili kad ne žele pokušati i jednostavno, leže na podu”, kaže ona sliježući ramenima. “A onda shvatim da u osnovi radim istu stvar. Mislim, ponekad se jednostavno morate udaljiti od svoje djece. Ne morate to ni najavljivati. Ili jednostavno kažete: ‘Ups. Sačekajte. Mislim da me netko nazvao u drugoj sobi’. Jednostavno se moraš maknuti od svoje djece nekad”.

Kad joj doista treba trenutak brige o sebi, Garner se okreće svojim prijateljicama, ali i smijehu, kao i dobrom treningu. “Gotovo svakodnevno sam radila progam The Limit s Beth Nice i uvijek se osjećam bolje. Imala sam i trenericu Valerie Waters 20 godina, koju toliko volim, a njezina je izreka bila:” Uvijek si jedan trening daleko od dobrog raspoloženja’.”