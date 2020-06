Jennifer Aniston zaprijetila Meghan Markle: ‘Kloni se Brada, nisi glumica samo zato što si udana za princa’

Autor: Iva Hanzen

Nedavno smo saznali kako se Meghan Markle uopće nije htjela udati za princa Harryja, već za Brada Pitta i to dok je bio u braku s Angelinom Jolie, a sada tabloid New Idea donosi novi nastavak ove sapunice. Oni tvrde kako je Meghanin dolazak u Ameriku kako bi se opet pokušala probiti u Hollywoodu, naljutio Jennifer Aniston koja Meghan ne želi vidjeti ni blizu svog bivšeg supruga. Dapače, zaprijetila joj je da ga se kloni.

New Idea tako tvrdi da je Meghan opet bacila oko na Brada Pitta, ovaj put pod izlikom da joj trebao posao, dok o tome da joj druženje sa zvijezdama njegovog ranga kako bi si osigurala status u Hollywoodu itekako treba, da i ne govorimo. No, Jennifer je jako skeptična prema Meghaninim planovima i to ne samo zato što se i dalje priča o tome da su ona i Brad opet zajedno. Jennifer je u svakom slučaju izuzetno dobra prijateljica s Bradom sve ove godine te je izrazito zaštitnički nastrojena prema njemu, pogotovo zato što je prema Jenniferinom mišljenju teško vjerovati u prave motive Meghan Markle, sudeći po svemu što je učinila do sad. Jen tako ističe da je Meghan i kraljevskoj obitelji svašta napričala i obećala pa ih je na kraju napustila, a posebno je ljuta jer je očito da Meghan iskorištava Harryja.

Jen je također navodno rekla kako su se ona i njezine kolegice itekako morale potruditi kako bi uspjele u Hollywoodu i da su bijesne na Meghan jer misli da joj velike uloge trebaju pasti u krilo samo zato što je udana za princa.