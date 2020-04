Jennifer Aniston spasila medicinsku sestru koja je dobila COVID i sada ne može vidjeti svoje kćerkice niti raditi!

Autor: Iva Hanzen

Kimball Fairbanks je kardiovaskularna medicinska sestra iz St. Georgea u američkoj državi Utah, koja je nedavno dobila COVID-19. ‘Zaradila’ ga je samo dva, tri dana od kontakta s pacijentima koji su dobili ovaj virus, a svoje simptome opisuje kao one vrlo slične gripi, no kaže da su ipak blaži nego što bi se očekivalo. ‘U svakom slučaju daju se izdržati’, objasnila je Kimbell. Uglavnom joj samo curi nos te se osjeća iscrpljeno, no kaže da njezini zdravstveni problemi nisu toliko strašni. Ono što ju više muči je to što je morala prestati raditi te se samoizolirati i to bez svoje dvije male kćeri. Ipak, kako bi joj zahvalili na hrabrosti i nesebičnosti, voditelj Jimmy Kimmel i njegova dobra prijateljica Jennifer Aniston, iznenadili su Kimbell poklon-karticom u iznosu od 10 000 američkih dolara i dodatnim poklon karticama za svaku medicinsku sestru na njezinom katu bolnice u kojoj radi.

Kimbell se prvo javio Jimmy te je kratko popričao s njom kako bi opisala svoje iskustvo dobivanja COVIDA-19, a potom ju je iznenadio riječima: ‘Ovdje je netko s kim te želim upoznati. Njezino ime je Jennifer. Jennifer ako nam se pridružuješ u ovom razgovoru, molim te pozdravi Kimbell’. Odjednom se na ekranu pojavila slavna glumica koja je bila jednako oduševljena kao i Kimbell. ‘Bok draga, tako mi je drago što te imam priliku upoznati’, rekla joj je, a Kimbell je naravno priznala kako je i njoj drago upoznati Jen. ‘

Prvo što ti želim reći je Bog vas blagoslovio i sve vas koji radite to što radite. Ne znam uopće kako da izrazim svoju zahvalnost zbog svega što radite, riskirate svoje zdravlje i izlažete se. Fenomenalni ste’, poručila je Jen te je pitala Kimbell kako se osjeća, na što je Kimbell odgovorila da se osjeća bolje i da je odlučila biti bolje, iako si primjerice nema snage i mogućnosti kuhati, već joj hranu dostavljaju, ali drži se svog pozitivnog stava te se raduje tome što će uskoro početi raditi i naravno vidjeti svoje djevojčice. Jen joj je na kraju poslala pusu, a malo je reći da je ovim činom obradovala Kimbell, što možete vidjeti i na videu ispod.